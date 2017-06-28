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В Благовещенске китаец на пикапе протаранил легковушку

В Благовещенске китаец на пикапе протаранил легковушку
Фото: ИА «Сканер»

В четверг днем, 29 июня, в Благовещенске на перекрестке улиц Пролетарской и Пионерской пикап под управлением гражданина КНР врезался в легковой автомобиль. В результате пострадала водитель легковушки.

Как сообщает ИА «Сканер», пикап Toyota Hilux следовал по второстепенной дороге по улице Пионерской. Легковушка Honda Fit – по главной по улице Пролетарской. Toyota не пропустила Honda и врезалась ей в бок.

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем Fit. В больницу она ехать отказалась, сотрудники скорой оказали ей помощь на месте происшествия.

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#ДТП #Китай #происшествия #транспорт

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