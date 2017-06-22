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Амурские приставы выставят на торги жемчужно-белый Lexus

Амурские приставы выставят на торги жемчужно-белый Lexus
Фото: sportage3.ru

УФССП России по Амурской области 11, 21 и 24 июля проведет открытые торги по продаже арестованного имущества. Среди лотов – элитный автомобиль марки Lexus.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жемчужно-белый Lexus стоимостью 1,3 миллиона рублей, а также белый Kia Bongo стоимостью 302,6 тысячи рублей будут выставлены на торги 11 июля. Корейский автомобиль будет участвовать в аукционе повторно. Его цена снизилась на 15 % по сравнению с первоначальной.

В этот же день будут реализовываться и объекты недвижимости – гараж площадью 21,6 квадратного метра, расположенный в 98-м квартале Благовещенска, и складское помещение площадью 214 квадратных метров, находящееся в Белогорске. Помещение кирпичного склада выставлено на аукцион второй раз по сниженной цене.

21 июля под реализацию попадут семь квартир и один земельный участок. Четыре квартиры находятся в Благовещенске, две – в Тынде и одна – в Белогорске. Самое дешевое (1,4 миллиона рублей) и самое дорогое (3,1 миллиона рублей) жилье располагается в областном центре.

24 июля на торги будет выставлено арестованное имущество нескольких видов: легковой и грузовой транспорт, специализированная техника, станки, а также доли в праве общей долевой собственности на встроенное нежилое помещение. Повторно на этих торгах будут реализовывать автомобиль Mercedes-Benz 2007 года выпуска стоимостью 779,4 тысячи рублей, трактор «Белорус» за 447 тысяч рублей и четыре строительных станка.

Аукционы проводятся в ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области, расположенном по адресу: Благовещенск, улица Амурская, 154, кабинет 217. Заявки на участие в открытых торгах подаются заранее.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад



    трактор «Белорус»



    Ого, аж две ошибки в одном слове - в названии трактора.



    Или они теперь так стали называться?

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