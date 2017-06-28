На месте инцидента в Свободном, когда водитель протаранил чужую машину, находились полицейские

Инцидент в Свободном, когда водитель внедорожника бил по чужой машине, а после ее протаранил, произошел на глазах у стражей порядка – они стали очевидцами происшествия. Гражданские очевидцы утверждают, что полицейские не стали вмешиваться в происходящее.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту проходит служебная проверка. Она была начата незамедлительно после того, как появилась информация об инциденте.

Как сообщало Амур.инфо, утром 28 июня в Свободном на улице произошел конфликт между мужчиной-водителем и женщиной. В результате амурчанин дважды ударил по машине, принадлежащей женщине, рукой и взял этот автомобиль на таран. После этого дебошир покинул место происшествия.

Видео: instagram.com/road_blag.

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Александр Авдеев