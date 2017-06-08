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Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Фото: lifestars.ru

Бывший солист популярного российского бойбенда Олег Яковлев скончался утром в четверг, 29 июня. Об этом РИА Новости сообщила гражданская жена артиста Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», – написала она в Instagram.

Ранее Александра сообщила информагентству, что её возлюбленный находится в тяжёлом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление лёгких. Артисту было 47 лет.

Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в монгольском Улан-Баторе, где его родители были в командировке. После окончания первого класса вернулся в СССР. Вместе с родителями и двумя старшими сёстрами жил в Ангарске, потом в Иркутске, учился в обычной и музыкальной школах по классу фортепиано, пел в хоре во Дворце пионеров. Окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом, по профессии «актёр театра кукол». Затем поехал в Москву, окончил ГИТИС (учился в мастерской Людмилы Касаткиной), стал актёром театра Армена Джигарханяна.

Однажды он снялся в видеоклипе на песню «Кукла» вместе с остальными участниками группы «Иванушки International», а затем, после того как в начале 1998 года Игорь Сорин покинул группу, стал её полноправным солистом. В 2013 году он решил заняться сольной карьерой.

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#здоровье #музыка #память #происшествия

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Комментарии
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  • Кот

    Кот
    8 минут назад

    Чет как кто-то уходит из Иванушек, так навсегда.

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