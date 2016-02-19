От утвари до военного судна: судостроительный завод празднует День кораблестроения (фото)

29 июня вся страна впервые празднует День кораблестроения. А для Благовещенского судостроительного завода этот год к тому же юбилейный. Ему исполняется 130 лет. Более 500 работников, 6 цехов и крупный государственный заказ – вот чем живёт завод сегодня.

Самый серьезный заказ, над которым сейчас работает ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции», поступил от Министерства обороны РФ. Это огромное судно – 59 метров в длину.

«Мы ещё судна такого масштаба не строили. На этом судне очень дорогостоящее оборудование, всё наворочено, радиосвязь, военное оборудование. Процесс сложный. Параллельно строительству идет подготовка телег, переделали рельсы, чтобы спустить его на воду. Длится это уже целый год, с того момента, как начали строить судно», – поделилась Надежда Ляпунова, заместитель начальника производства.

А в соседнем цехе – почти готовое рыболовное среднегабаритное судно. Правда стоит оно там уже больше 20 лет, потому что заказчик обанкротился.

«Это был замечательный, шикарный проект. 80 % готовности. У него алюминиевая надстройка, он маневренный, много способов лова, приспособлен для всего. Наше руководство много усилий прилагает, чтобы достроить его. Но денег не выделяют. Участвовали в конкурсе на достройку этого судна, но выиграла хабаровская фирма. Оказалось, это фирма «рога и копыта», так как, когда проехали проверять, выяснилось, что там просто территория огорожена железной проволокой. И всё. А мы остались с носом. Кто-то нажился, а у нас это судно так и стоит. Строили с 1992 по 1994 годы. Ещё к Ельцину обращались, достроить просили. Обещал», – рассказала Надежда Ляпунова.

Помимо строительства судов, завод занимается и более мелкими заказами. Он сотрудничает с Благовещенским ремонтно-механическим заводом, делает детали для Бурейской ГЭС, ремонтирует экскаваторы, чистит суда пограничников. Раньше делали даже мебель, кухонные гарнитуры. Металлоконструкции Благовещенского кафедрального собора также изготовлены на судостроительном заводе.

«Купола – самая серьезная, кропотливая работа. Они сделаны из маленьких лепесточков, их накладывали на корпус, варили, зачищали. Теперь даже незаметно, что купол не цельный», – объяснила Ирина Куценко, председатель профсоюзного комитета.

Сегодня на предприятии работает много молодых специалистов. Хотя требуются ещё рабочие, например, сварщики. Работают и ветераны труда.

Владимир Привалов на заводе уже 47 лет. Сейчас он заместитель начальника трубопроводного цеха, а начинал с простого слесаря.

«Я работал и слесарем, и бригадиром, и мастером. Должностей было много. Имею два ордена Трудовой Славы, медаль «300 лет Российскому флоту», при Советах был передовиком соцсоревнований. Всю жизнь на заводе, и уходить не хочется. Работаю, пока здоровье позволяет. Пришел сюда сразу после армии. На работе много разного было. Как-то при перегоне судно попало в шторм, во время которого сломалась важная деталь. Могло вынести и на берег. Мы приняли активные меры. Как говорится, на проволочке, на скрутке дошли, пришвартовались», – рассказал Владимир Привалов.

Завод создавался в 1887 году. Тогда он был необходим. Первые годы суда и детали к ним поступали из-за границы, преимущественно из США. Они изнашивались, ломались, а запасных частей не было. Их тоже приходилось везти из-за границы. И часто после их получения обнаруживалось, что они не соответствуют местным условиям. Это и привело к необходимости создания судостроительного завода.

С историей завода можно познакомиться в его музее, который выполнен в форме подводной лодки. Каждый отсек – определенная эпоха в жизни предприятия.

Начинался завод с обыкновенных мастерских, где делали утварь, очень простые изделия, горшки. Первоначально здесь работало всего 20 человек. А к 1930-м годам их число увеличилось до 2 000.

Первые суда строились под открытым небом практически голыми руками. Не было даже сварки. Строительство корпусов началось только в 70-е годы.

За годы работы на заводе выработали свою методику производства: собирают суда вверх ногами. Палуба – внизу, а днище – вверху. Так проще и дешевле работать.

«Правда, сейчас заказов не очень много. Но это не влияет на качество работы и условия труда. Завод работает», – рассказала заместитель начальника производства Надежда Ляпунова.

Предприятие такого масштаба – единственное в Амурской области. Судостроительный завод давно вышел за рамки своего названия и производит не только суда. В 2016 году, к примеру, на предприятии изготавливали металлоконструкции для расширения трубопроводной системы ВСТО и ёмкостей под топливо для космодрома Восточный. С началом в регионе крупных строек и вводом предприятий на заводе надеются на новые заказы. Основная часть должна поступить в 2018-2019 годах.

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Нино Кохреидзе