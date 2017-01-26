В благовещенском баре, не обслуживающем членов ЛГБТ, прокомментировали свою позицию

ИА «Амур.инфо» связалось с представителем бара Благовещенска, который прославился объявлением об отказе в обслуживании членов ЛГБТ. Так, необычную тему вслед за региональной подхватила федеральная пресса.

Как отметил представитель заведения, объявление было размещено рядом со входом около двух месяцев назад. Бар действительно не приветствует сообщество ЛГБТ, причем его не смущает шумиха, которую подняли СМИ вокруг этой ситуации.

В баре пояснили, что, если к ним придет гость нетрадиционной сексуальной ориентации, он может быть обслужен, если не будет открыто демонстрировать свои убеждения. В этом случае претензий не возникнет. «Убеждения должны быть убеждениями, а не общественным достоянием», – сказал представитель заведения.

Как сообщало Амур.инфо, 28 июня из социальных сетей стало известно, что один из баров Благовещенска вывесил объявление о том, что заведение не обслуживает членов ЛГБТ. В комментариях к публикации в соцсетях многие пользователи осудили такую позицию заведения.

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Александр Авдеев