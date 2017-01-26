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сегодня, 15:07 13

В благовещенском баре, не обслуживающем членов ЛГБТ, прокомментировали свою позицию

В благовещенском баре, не обслуживающем членов ЛГБТ, прокомментировали свою позицию

ИА «Амур.инфо» связалось с представителем бара Благовещенска, который прославился объявлением об отказе в обслуживании членов ЛГБТ. Так, необычную тему вслед за региональной подхватила федеральная пресса.

Как отметил представитель заведения, объявление было размещено рядом со входом около двух месяцев назад. Бар действительно не приветствует сообщество ЛГБТ, причем его не смущает шумиха, которую подняли СМИ вокруг этой ситуации.

В баре пояснили, что, если к ним придет гость нетрадиционной сексуальной ориентации, он может быть обслужен, если не будет открыто демонстрировать свои убеждения. В этом случае претензий не возникнет. «Убеждения должны быть убеждениями, а не общественным достоянием», – сказал представитель заведения.

Как сообщало Амур.инфо, 28 июня из социальных сетей стало известно, что один из баров Благовещенска вывесил объявление о том, что заведение не обслуживает членов ЛГБТ. В комментариях к публикации в соцсетях многие пользователи осудили такую позицию заведения.

Просмотров всего: 1608

#отдых

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    п.2 ст. 19 Конституции РФ

  • олег1975

    олег1975
    45 минут назад

    Объявление ради объявления и создания вокруг себя шумихи в рекламных целях. Предлагаю бару посадить на входе проктолога, который будет определять гей мужик или нет.

  • S kak $

    S kak $
    44 минуты назад

    По-вашему, гей только тот, кто пассивный?

  • Трытата

    Трытата
    42 минуты назад

    На всех каналах орут: Надо бороться с пропагандой ЛГБТ. Так они её сами и пропагандируют, крича на каждом канале об этом. Раньше молчали об ЛГБТ, так дети и не знали что это, а сейчас сами на каждом углу пишут об этом, естественно, что дети будут задавать вопросы: Что это такое? А потом пишут, что во всём виноваты ЛГБТ. Меньше разговоров, больше пользы.

  • олег1975

    олег1975
    40 минут назад

    S kak $

    По-вашему, гей только тот, кто пассивный?



    Ну хорошо и андролога тоже. Вообще-то это шутка. Вокруг заднеприводных много шумихи.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    40 минут назад

    Дно какое-то... Хотела бы я посмотреть, как они откажут в обслуживании человеку с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пояснив ему, что это из-за того, что он спит с кем-то не тем. Желание подняться на хайпе убивает.

  • Шикенскик

    Шикенскик
    38 минут назад

    ТрытатаНа всех каналах орут: Надо бороться с пропагандой ЛГБТ. Так они её сами и пропагандируют, крича на каждом канале об этом. Раньше молчали об ЛГБТ, так дети и не знали что это, а сейчас сами на каждом углу пишут об этом, естественно, что дети будут задавать вопросы: Что это такое? А потом пишут, что во всём виноваты ЛГБТ. Меньше разговоров, больше пользы.


    [youtube][/youtube]

  • олег1975

    олег1975
    38 минут назад

    Брюзга_недели

    Дно какое-то... Хотела бы я посмотреть, как они откажут в обслуживании человеку с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пояснив ему, что это из-за того, что он спит с кем-то не тем. Желание подняться на хайпе убивает.



    А что там смотреть? Скажут такому: "Иди в ....опу!" Вот и все смотрины.

  • квт

    квт
    36 минут назад

    S kak $ 56 минут назад

    п.2 ст. 19 Конституции РФ

    2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

    прежде чем махать Конституцией РФ где в п.2 сказано про запрещение ограничения прав граждан по признакам полового предпочтения? НИЧЕГО!!!

  • Tina22

    Tina22
    31 минута назад

    А давайте еще одну статью на Амуринфо, как представители ЛГБТ прокоментировали этот запрет, потом еще 100 статей, как Навальный прокоментировал этот запрет, как Жириновский прокоментировал этот запрет, губернатор созовет завтрак с блогерами, чтоб прокоментироват данный запрет. Вам не кажтеся , что это БРЕД? Эти статьи- позор для ресурса, потому что высосано все из пальца. Шумиха на пустом месте.

  • олег1975

    олег1975
    29 минут назад

    Tina22

    А давайте еще одну статью на Амуринфо, как представители ЛГБТ прокоментировали этот запрет, потом еще 100 статей, как Навальный прокоментировал этот запрет, как Жириновский прокоментировал этот запрет, губернатор созовет завтрак с блогерами, чтоб прокоментироват данный запрет. Вам не кажтеся , что это БРЕД? Эти статьи- позор для ресурса, потому что высосано все из пальца. Шумиха на пустом месте.



    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Shift

    Shift
    29 минут назад

    Tina22

    А давайте еще одну статью на Амуринфо, как представители ЛГБТ прокоментировали этот запрет, потом еще 100 статей, как Навальный прокоментировал этот запрет, как Жириновский прокоментировал этот запрет, губернатор созовет завтрак с блогерами, чтоб прокоментироват данный запрет. Вам не кажтеся , что это БРЕД? Эти статьи- позор для ресурса, потому что высосано все из пальца. Шумиха на пустом месте.



    им не кажется, Тина22..

  • Кварц

    Кварц
    6 минут назад



    многие пользователи осудили такую позицию заведения.



    а большинство поддержали, но наше Амуринфо это как-то не заметило. Вот всегда все у них навыворот. Постоянно убеждают, что черное - это белое и что всякая дрянь народу во благо.

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