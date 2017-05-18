Ролевики устроили рыцарское сражение для детей из лагеря под Благовещенском (видео)

В оздоровительном лагере имени Гагарина под Благовещенском встречали ролевиков. Участники клуба исторического и ролевого моделирования «Дружина» продемонстрировали детям рыцарское сражение.

Участники «Дружины» летом часто выезжают в загородные лагеря, детские дома, на пришкольные площадки. У детей есть возможность посмотреть на интересные поединки, понять, насколько сложно было средневековым рыцарям виртуозно владеть мечом, самим попробовать пострелять из лука.

«Наша цель – заинтересовать, чтобы они в будущем начали искать какие-то материалы, может, кто-то тренироваться придет или начнет что-то мастерить руками. Вот именно – посеять зерно интереса к изучению истории», – говорит руководитель клуба Сергей Малков.

Ролевики предложили ребятам разделиться на несколько групп. У каждой было свое задание: девушки из клуба исторического танца «Велетта» разучивали с желающими древний танец: бретонскую линейную джигу, кто-то пытался победить рыцаря, а кто-то спешил сфотографироваться с мечом и в доспехах.

Сейчас в лагере отдыхают 180 детей. В основном это воспитанники различных студий Общественно-культурного центра.

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Александр Авдеев