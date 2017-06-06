Кузбасский медработник пришла на «Экокарнавал» в костюме из презервативов

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В городе Новокузнецке Кемеровской области в минувшие выходные прошёл «Экокарнавал». Костюм одной из участниц мероприятия сразу привлёк внимание зрителей – он был сделан из презервативов. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на интернет-издание «ВашГород.ру».

Девушка по имени Светлана работает в городской больнице № 2. По её словам, столь необычный костюм она примерила не с целью эпатировать публику, а для того, чтобы привлечь внимание молодёжи к проблеме защищённого полового акта, а также показать, что использовать презервативы не стыдно.

«Мы, медработники, заботимся о здоровье нашего населения. Сейчас очень сильно распространены гемоконтактные инфекции, например, СПИД, гепатит В и С, причём число заболевших у нас растёт. Когда мы создавали этот образ, хотели привлечь внимание молодёжи, чтобы они не стыдились и пользовались презервативами, ведь это, в первую очередь, защита от заболеваний, передающихся половым путём», – пояснила обладательница необычного наряда.

Светлана уточнила, что «безопасный» костюм ей помогала шить почти вся больница на протяжении трёх вечеров. Презервативы ей дал главный врач.

Труды медиков оказались не напрасными – участникам «Экокарнавала» наряд девушки пришёлся по душе.

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#здоровье #праздники

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Алексей Воскобойников