В трех амурских селах, где дальневосточные гектары нарасхват, отремонтируют дороги

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В Амурской области за счет дальневосточных гектаров расширят границы Новопетровки в Благовещенском районе. Работы планируют завершить к 2020 году. Дороги будут приводить в порядок еще в двух населенных пунктах, в которых дальневосточные гектары особенно популярны: в Марково и Ивановке, сообщает газета «Телепорт».

Село Новопетровка прирастет новыми площадями и жителями: правительство региона разработало дорожную карту по расширению границ поселения в рамках программы «Дальневосточный гектар». Все земельные участки, за счет которых произойдет расширение, расположены в границах сельсовета.

«Закон предусматривает, что в случае, если подано более 20 заявлений на предоставление дальневосточных гектаров, компактно расположенных вблизи населенного пункта, и участки будут использоваться под жилищное строительство, органы местного самоуправления обязаны провести такую работу и обеспечить жителей инфраструктурой, – комментирует начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения министерства имущества Амурской области Оксана Белунькина. ­– Большинство владельцев гектаров близ Новопетровки выбрали вид разрешенного использования для строительства жилья, еще часть – под личное подсобное хозяйство, что тоже предусматривает наличие жилого строения»

В разросшейся Новопетровке будут проложены новые дороги, а что еще из инфраструктурных решений потребуется селянам, власти совместно с владельцами гектаров определят на сходах граждан.

Вторым населенным пунктом в Приамурье, претендующим на расширение границ, может стать приграничное Марково, которое также расположено в Благовещенском районе. Но в случае с этим селом вопрос пока не решен: почти половина владельцев дальневосточных гектаров – жители западных регионов, а многие из заявителей все еще не определились с видом разрешенного использования земельных участков.

В любом случае местные власти займутся приведением в порядок дорожной инфраструктуры в Маркове. Здесь речь идет о реконструкции уже существующей отсыпной дороги.

Всего в Благовещенском районе приняли 738 заявок на предоставление дальневосточных гектаров, 203 земельных участка уже зарегистрированы и предоставлены в пользование гражданам. Общая площадь участков составила более 296 гектаров. Большинство желающих получить бесплатный гектар в Благовещенском районе – жители Амурской области, однако есть и заявители из Москвы, Московской и Свердловской областей, а также Республики Саха (Якутия), сообщают в районной администрации.

Отметилось высокой концентрацией дальневосточных гектаров и село Ивановка – «столица» соседнего Ивановского района. Вот только расширение ее границ не потребуется – все земельные участки находятся на территории села. В Ивановке местным властям предстоит лишь построить новые дороги.

В областном правительстве уже подсчитали, в какую сумму встанет реконструкция и строительство дорог в трех амурских селах – около 300 миллионов рублей. Однако прежде необходимо разработать проектно-сметную документацию, которой местные власти должны заняться в 2018 году. Планируется, что к 2020 году все строительные и ремонтные работы будут завершены.

С 1 февраля правом получить свой дальневосточный гектар может воспользоваться каждый гражданин России. По последним данным амурского правительства, за весь период реализации программы поступило более 93 тысяч заявок.

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#закон #сельское хозяйство #строительство

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Нино Кохреидзе