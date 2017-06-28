В Амурской области по-прежнему ненастно: прогноз погоды на 30 июня

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Облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут слабые и умеренные дожди, грозы – такой будет погода в пятницу, 30 июня, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Его скорость составит до 5 метров в секунду, правда, местами он может усилиться до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +15...+20 градусов. Днем – +27...+32, в дожде – до +26 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснением, во второй половине дня ожидается небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер разовьет скорость ночью 5-10, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит +17...+19, днем – +28...+30 градусов.

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Нина Гвоздкова