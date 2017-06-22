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сегодня, 13:58 5

Питерский депутат предлагает запретить супружеские измены

Питерский депутат предлагает запретить супружеские измены
Фото: mail.ru

Запретить измены в семье на законодательном уровне предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По словам автора инициативы, эта мера станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал 47news.

«Я решил пойти дальше – инициировать запрет мужьям изменять своим жёнам», – заявил питерский депутат, не исключив, что неверный супруг может быть заключён под домашний арест.

Что именно будет считаться доказательством измены и, в частности, достаточно ли будет информации от жены, парламентарий не уточнил. Согласно задумке Петрова, рассматривать подобные дела будет мировой суд.

22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, ужесточающий ответственность за мелкое хулиганство. Им будет считаться, в том числе, нецензурная ругань в ходе семейно-бытовых конфликтов. Наказанием может стать штраф в размере не более 2 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Месяц назад Петров говорил о том, что планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий деятельность магов и колдунов. Он предложил создать реестр владеющих сверхъестественными способностями лиц, а тем, кто попал в него, выдавать разрешение на работу.

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#жизнь #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    скоро вся страна будет сидеть за каждый чих и пук

  • ay

    ay
    2 часа назад

    В едро берут совсем уж неадекватов. К примеру, воровать по УК нельзя, но воруют. Супружеские измены тоже не прекратятся, даже если будут отрубать части тела/забивать камнями. Ну а с предложением по сверхъестесвенным людям он реально курнул чего-то забористое.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Кстати, этот причуднутый деп заработал 240 лямов вечнодеревянных в 2014-ом годе. А ещё предлагал сбор в 500 рэ за шашлыки на свежем воздухе.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    видать рога наставили ему..

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Посмотрим, как депутаты будут бороться с изменами: со свечками будут стоять что ли? Законы не работают: так принимай Емеля все, что хочется. А результат работы не обязателен.

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