Питерский депутат предлагает запретить супружеские измены

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Запретить измены в семье на законодательном уровне предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По словам автора инициативы, эта мера станет ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал 47news.

«Я решил пойти дальше – инициировать запрет мужьям изменять своим жёнам», – заявил питерский депутат, не исключив, что неверный супруг может быть заключён под домашний арест.

Что именно будет считаться доказательством измены и, в частности, достаточно ли будет информации от жены, парламентарий не уточнил. Согласно задумке Петрова, рассматривать подобные дела будет мировой суд.

22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, ужесточающий ответственность за мелкое хулиганство. Им будет считаться, в том числе, нецензурная ругань в ходе семейно-бытовых конфликтов. Наказанием может стать штраф в размере не более 2 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Месяц назад Петров говорил о том, что планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий деятельность магов и колдунов. Он предложил создать реестр владеющих сверхъестественными способностями лиц, а тем, кто попал в него, выдавать разрешение на работу.

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#жизнь #закон #российская власть

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Алексей Воскобойников