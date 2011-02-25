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В Приамурье завершилась посевная кампания

В Приамурье завершилась посевная кампания
Фото: topor.od.ua

На территории Амурской области завершилась посевная кампания. В этом году аграрии побили рекорд – посевная площадь, по предварительным данным, достигнет 1 миллиона 241 тысячи гектаров, что больше уровня 2016 года на 27 тысяч гектаров.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области, по состоянию на 28 июня яровые культуры размещены на площади 1 миллион 170 тысяч гектаров, или 99 % от плана. Выполнили план сева хозяйства Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Ромненского, Свободненского, Серышевского и Тамбовского районов.

«Закономерно, что самый низкий процент выполнения плана – в северных районах области», – отмечается в сообщении.

Из зерновой группы в области осталось досеять 3 тысячи гектаров гречихи.

В Приамурье также выполнен план по посеву сои, которую разместили на площади 949 тысяч гектаров. Это больше площади посеянной в 2016 году сои на 55 тысяч гектаров.

В настоящее время в хозяйствах области ведутся работы по уходу за посевами, а также по распашке залежных земель.

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#сельское хозяйство

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