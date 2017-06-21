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Итоги проверки водителей в Белогорске: каждый десятый нарушил правила перевозки детей

Итоги проверки водителей в Белогорске: каждый десятый нарушил правила перевозки детей
Фото: gazetamv.ru

В Белогорске Госавтоинспекторы организовали трехдневный рейд в рамках профилактического мероприятия «Ребенок – главный пассажир». Из тех водителей, что были проверены, каждый десятый был уличен в нарушении правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«29 июня в утреннее время вблизи четырех дошкольных организаций сотрудники Госавтоинспекции проверили, как водители города соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. В рамках рейда проверено около 100 единиц транспортных средств. Выявлено 9 нарушений правил дорожного движения в части несоблюдения требований к перевозке детей в автомобилях. В отношении водителей транспортных средств составлены административные материалы с вынесением административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Отсюда следует тот факт, что родители безответственно относятся к сохранению здоровья и жизни своих малышей», – говорит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Белогорский» Светлана Егорова.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что перевозка детей допускается только при условии обеспечения их безопасности. Перевозка детей до 12-летнего возраста в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств.

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#дети #транспорт

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Комментарии
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  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    3 часа назад

    Кресло для ребёнка как раз 3000 стоит у граждан поднебесной.

    что движет водятлами без кресел - непонятно.

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