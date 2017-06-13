Лесники в Приамурье подделывали протоколы о нарушениях, чтобы выполнить план

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Мазановский районный суд признал бывшего руководителя местного лесничества и его подчиненного виновными в том, что они составляли липовые протоколы об административных правонарушениях на арендаторов земли.

В начале 2016 года начальник Мазановского лесничества и его подчиненный решили повысить показатели работы, подделав протоколы об административных правонарушениях в отношении арендаторов лесных насаждений, которые якобы нарушали условия договора аренды, а именно: перевозили дрова без освидетельствования мест рубок, заготовленной древесины. Сведения о людях взяли из документов, которые находились в лесничестве, в том числе из договоров аренды лесных насаждений, а также копий паспортов граждан.

Уголовное дело возбудили по статье «Служебный подлог». Всего судом установлено 8 фактов составления подложных протоколов о правонарушениях, которые фактически не совершались.

Суд назначил бывшему руководителю Мазановского лесничества наказание в виде исправительных работ сроком на 2 месяца, его подчиненному на 5 месяцев. У обоих из заработной платы будут удерживать 10 % в доход государства, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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Нино Кохреидзе