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Священник обеспокоился странными граффити на улицах Благовещенска

Священник обеспокоился странными граффити на улицах Благовещенска
Фото: facebook.com/pres.svyatoslav

Благовещенский священник и блогер Святослав Шевченко разместил на своей странице в одной из социальных сетей пост, посвященный странным граффити, появившимся на улицах областной столицы. «Иллюминаты, что ли, метят город? У кого какие предположения?» – обратился он к своим читателям.

Священник уточнил, что видел такие знаки на заборе амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского. Один из пользователей предположил, что эти граффити могут служить оповещением о точке сбыта наркотиков под названием «Альфа-pvp».

Эту версию отметил и сам Святослав Шевченко. Он призвал директора МГУ Евгения Тарлакова обратить на это внимание.

Просмотров всего: 1475

#религия

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад

    "призвал директора МГУ"

    МГУ - крутой университет. Входит в сотню лучших во всём мире.

    ;)

    Вот только вместо директора, там ректор :)

  • Гуру

    Гуру
    3 часа назад



    видел такие знаки на заборе



    Вся суть

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    А покемоны и синий кит уже не так заботят батюшку?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Лютцов


    Я тоже Опередили вы меня



    "опять забыли" - "им. ад. Г.И. Невельского" дописать и видно о вышке вообще не слышали эти манагеры, ну



    Куды редактор смотрит



  • exStudento

    exStudento
    3 часа назад

    Myxira

    А покемоны и синий кит уже не так заботят батюшку?



    Всему свое время. Вот лет 15 назад батюшка бил тревогу по поводу введения ИНН с дьявольскими шестерками

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Народ обалдел от выросшей цены на крещение человека, а мужичок в рясе ходит заборы рассматривает.

    Позволите сделать предположение? Этот святоша сам что-то нарисовал на заборе с целью отвлечь внимание людей от безнравственности церкви.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Лютцов

    "призвал директора МГУ"

    МГУ - крутой университет. Входит в сотню лучших во всём мире.

    ;)

    Вот только вместо директора, там ректор :)



    Комментатор решил писануться не ведая, что есть Морской Государственный Университет? И там таки директор.

    Шевченко много переживает за знаки? Он, наверное, и черную кошку не прочь поискать в тёмной комнате?

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Лютцов

    "призвал директора МГУ"

    МГУ - крутой университет. Входит в сотню лучших во всём мире.

    ;)

    Вот только вместо директора, там ректор :)



    Путаете уважаемый это не то МГУ, которое вы имеете ввиду (Московский Государственный Университет), а про которое пишут это наша в простонародье "ракушка".

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Если есть свободные пространства, не обезображенные

    еще рекламой, они сами собой заполняются. Кто что хочет,

    тот то и малюет. Хорошо, что священник не выкладывает

    вот такое

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    ay
    Лютцов

    "призвал директора МГУ"

    МГУ - крутой университет. Входит в сотню лучших во всём мире.

    ;)

    Вот только вместо директора, там ректор :)



    Комментатор решил писануться не ведая, что есть Морской Государственный Университет? И там таки директор.

    Шевченко много переживает за знаки? Он, наверное, и черную кошку не прочь поискать в тёмной комнате?


    Умные люди (не такие как вы) понимают смысл и назначение смайликов.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    ММС
    Лютцов

    "призвал директора МГУ"

    МГУ - крутой университет. Входит в сотню лучших во всём мире.

    ;)

    Вот только вместо директора, там ректор :)



    Путаете уважаемый это не то МГУ, которое вы имеете ввиду (Московский Государственный Университет), а про которое пишут это наша в простонародье "ракушка".


    Ничего я не путаю. Это у вас что-то не так.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    ЛайКа
    Лютцов


    Я тоже Опередили вы меня



    Прошу прощения мадам :)

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