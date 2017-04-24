Священник обеспокоился странными граффити на улицах Благовещенска

Фото: facebook.com/pres.svyatoslav

Благовещенский священник и блогер Святослав Шевченко разместил на своей странице в одной из социальных сетей пост, посвященный странным граффити, появившимся на улицах областной столицы. «Иллюминаты, что ли, метят город? У кого какие предположения?» – обратился он к своим читателям.

Священник уточнил, что видел такие знаки на заборе амурского филиала Морского государственного университета имени Невельского. Один из пользователей предположил, что эти граффити могут служить оповещением о точке сбыта наркотиков под названием «Альфа-pvp».

Эту версию отметил и сам Святослав Шевченко. Он призвал директора МГУ Евгения Тарлакова обратить на это внимание.

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#религия

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Александр Авдеев