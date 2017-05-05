Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:47 1

Из-за паводка в Приамурье затопило дороги и огороды

Из-за паводка в Приамурье затопило дороги и огороды
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области; пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Из-за ливневых дождей в Приамурье подтопило территории Бурейского и Завитинского районов. В Завитинском под воду ушли несколько участков автомобильных дорог, а в Бурейском – огороды. За час здесь выпало 45 миллиметров осадков.

По информации пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ, в Бурейском районе произошло подтопление дачных участков в двух населенных пунктах: 11 приусадебных участков в поселке Новобурейский и четырех – в селе Николаевка. Также размыло дорожное полотно при въезде в село Долдыкан. В районе работают спасатели.

В населенных пунктах с утра проводится откачка воды. На устранение последствий прохождений ливневых дождей в Новобурейском работают 17 человек, 9 единиц, среди которых погрузчик, жижеоткачики, грейдер, экскаватор, самосвал, а также задействована одна автоцистерна от пожарной части № 60 из Новобурейского.

В селе Долдыкан восстанавливают дорожное полотно силами шести человек и четырех единиц техники (2 трактора с прицепом, погрузчик и камаз).

Ранее сообщалось, что от паводка пострадал Завитинский район. Здесь на нескольких участках дорог пришлось закрыть движение автотранспорта. Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области пишет, что в Завитинском районе за 12 часов выпало 107 миллиметров осадков. В местах, где подтопило дороги, сейчас работают спасатели. После спада воды запланированы работы по ремонту дорожного полотна.

Просмотров всего: 1155

#наводнение #происшествия #транспорт

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    3 часа назад

    Собачку с фотографии освободите, ей спать в луже будет неудобно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске на берегу Зеи умер мужчина

сегодня, 17:07
Происшествия

В Благовещенске китаец на пикапе протаранил легковушку

Общество 1

Амурские приставы выставят на торги жемчужно-белый Lexus
Происшествия 1

На месте инцидента в Свободном, когда водитель протаранил чужую машину, находились полицейские