Из-за паводка в Приамурье затопило дороги и огороды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области; пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

Из-за ливневых дождей в Приамурье подтопило территории Бурейского и Завитинского районов. В Завитинском под воду ушли несколько участков автомобильных дорог, а в Бурейском – огороды. За час здесь выпало 45 миллиметров осадков.

По информации пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ, в Бурейском районе произошло подтопление дачных участков в двух населенных пунктах: 11 приусадебных участков в поселке Новобурейский и четырех – в селе Николаевка. Также размыло дорожное полотно при въезде в село Долдыкан. В районе работают спасатели.

В населенных пунктах с утра проводится откачка воды. На устранение последствий прохождений ливневых дождей в Новобурейском работают 17 человек, 9 единиц, среди которых погрузчик, жижеоткачики, грейдер, экскаватор, самосвал, а также задействована одна автоцистерна от пожарной части № 60 из Новобурейского.

В селе Долдыкан восстанавливают дорожное полотно силами шести человек и четырех единиц техники (2 трактора с прицепом, погрузчик и камаз).

Ранее сообщалось, что от паводка пострадал Завитинский район. Здесь на нескольких участках дорог пришлось закрыть движение автотранспорта. Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области пишет, что в Завитинском районе за 12 часов выпало 107 миллиметров осадков. В местах, где подтопило дороги, сейчас работают спасатели. После спада воды запланированы работы по ремонту дорожного полотна.

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Александр Авдеев