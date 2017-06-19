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Администрацию Благовещенского района оштрафовали за проволочки с дальневосточным гектаром

Администрацию Благовещенского района оштрафовали за проволочки с дальневосточным гектаром
Фото: bloknot-yakutsk.ru

Первого заместителя главы Благовещенского района Андрея Корниенко оштрафовали. Причиной стало то, что власти района допустили проволочки при рассмотрении заявления амурчанина о предоставлении тому дальневосточного гектара.

Так, мужчина 31 января 2017 года направил в администрацию Благовещенского района заявление, чтобы получить дальневосточный гектар. 3 марта 2017 года администрацией было принято решение отказать в предоставлении земельного участка. 10 марта соответствующее решение направили заявителю.

Вместе с тем закон обязывает власти принимать решение по дальневосточным гектарам в срок не более чем двадцать рабочих дней со дня поступления заявления. Таким образом, имело место нарушение законодательства, сообщает прокуратура Амурской области.

Прокурор обратился в суд, который оштрафовал Андрея Корниенко на 1 000 рублей. Данное постановление суда не обжаловалось, и оно уже вступило в законную силу.

Как сообщало Амур.инфо, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным президенту пожаловались на препятствия, возникающие при получении гражданами дальневосточного гектара, на затягивание сроков. Глава государства призвал искоренить эти моменты.

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#закон

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Комментарии
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  • Dmitriy4815

    Dmitriy4815
    3 часа назад

    ого 1000 рублей...бедняга

  • Дениско

    Дениско
    3 часа назад

    дааа, 1000 рублей для зам.главы, это пипец, какие большие деньги

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Почему в заголовке написано, что оштрафована Администрация? Отделяйте государственную шерсть от личной.

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