Администрацию Благовещенского района оштрафовали за проволочки с дальневосточным гектаром
Первого заместителя главы Благовещенского района Андрея Корниенко оштрафовали. Причиной стало то, что власти района допустили проволочки при рассмотрении заявления амурчанина о предоставлении тому дальневосточного гектара.
Так, мужчина 31 января 2017 года направил в администрацию Благовещенского района заявление, чтобы получить дальневосточный гектар. 3 марта 2017 года администрацией было принято решение отказать в предоставлении земельного участка. 10 марта соответствующее решение направили заявителю.
Вместе с тем закон обязывает власти принимать решение по дальневосточным гектарам в срок не более чем двадцать рабочих дней со дня поступления заявления. Таким образом, имело место нарушение законодательства, сообщает прокуратура Амурской области.
Прокурор обратился в суд, который оштрафовал Андрея Корниенко на 1 000 рублей. Данное постановление суда не обжаловалось, и оно уже вступило в законную силу.
Как сообщало Амур.инфо, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным президенту пожаловались на препятствия, возникающие при получении гражданами дальневосточного гектара, на затягивание сроков. Глава государства призвал искоренить эти моменты.
Просмотров всего: 618