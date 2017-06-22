Почти 400 россиян подхватили лихорадку Денге в Таиланде, Вьетнаме и Доминиканской Республике

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Почти 400 случаев заболевания лихорадкой Денге зарегистрированы у россиян, побывавших на отдыхе в Таиланде, Вьетнаме и Доминиканской Республике за последние два года. Об этом на пресс-конференции в «Российской газете» рассказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Главный санитарный врач рассказала изданию об актуальных санитарно-эпидемиологических угрозах в России и за рубежом, а также проанализировала состояние с инфекционными заболеваниями.

По её словам, эффективное планирование санитарно-противоэпидемических и профилактических мер в отношении инфекционных заболеваний обеспечило в 2016 году в РФ стабильную эпидемиологическую ситуацию. Попова отметила, что по сравнению с 2015 годом кори стало меньше в 4,8 раза, брюшного тифа в 2,2 раза, бактериальной дизентерии на 3,6 %, острого гепатита В на 16,1 %, острого гепатита С на 14,6 %, хронического гепатита В на 6,1 %. Впервые выявленного сифилиса стало меньше на 10 %, туберкулёза на 6,6 %.

Россияне стали относиться серьёзнее к гриппу. Так, в 2016 году прививки против него сделали 55,9 миллиона человек, в том числе более 15 миллиона детей. Количество летальных исходов от гриппа по сравнению с предыдущим эпидсезоном снизилось более чем в 25 раз. Важно то, отметила собеседница издания, что в результате снижения заболеваемости по ряду инфекций предотвращённый экономический ущерб составил более 1,71 миллиарда рублей.

Главный санврач затронула также тему создания в медицинских организациях безопасной среды для пребывания пациентов и персонала, а также обеспечения эпидемиологической безопасности медицинских вмешательств. По словам Поповой, внутрибольничные пневмонии, послеоперационные, гнойно-септические инфекции новорождённых, постинъекционные инфекции, некоторые другие не ушли вовсе, но в 2016 году отмечено их двукратное снижение по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, Анна Юрьевна рассказала об инфекционных угрозах, подстерегающих россиян за рубежом. Например, в Таиланде стоит опасаться лихорадки Денги, лихорадки Зика, малярии, кишечных, паразитарных инфекций. В Турции – бешенства, в Австрии – кори и гепатита А, в ОАЭ – коронавирусной инфекции. От приобретенной в этом году в Индии малярии скончались трое россиян. Среди стран, представляющих наименьшую угрозу в плане инфекций, глава Роспотребнадзора назвала Финляндию, Израиль и Болгарию.

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Алексей Воскобойников