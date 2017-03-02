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Еще один уличный книжный шкаф появится в Благовещенске

Еще один уличный книжный шкаф появится в Благовещенске

Вскоре в Благовещенске установят еще один уличный книжный шкаф. Он разместится в Первомайском парке. Установку произведут за счет средств муниципального гранта.

Спросом пользуется не только художественная литература. Кураторы книгообмена в городе замечают, что летом в шкафах часто появляются различные учебники и методические пособия для школьников и студентов. За все время работы книжных шкафов наиболее ценной оказалась книга, вышедшая из-под пера Пушкина и изданная в 1937 году, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

Некоторые амурчане дарят городскому книгообмену целые домашние библиотеки. После этого кураторы сортируют все книги. Наиболее интересные экземпляры вместо шкафов отправляют в муниципальные и сельские библиотеки.

В настоящее время в областной столице работают два уличных книжных шкафа: в городском парке и возле Общественно-культурного центра. Недавно свободному книгообмену в Благовещенске исполнилось два года.

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#культура #отдых

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