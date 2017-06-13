На Урале у девочки в руках загорелся смартфон: ребёнок получил ожог

Фото: vedomosti-ural.ru

В Екатеринбурге в руках у 11-летней школьницы загорелся смартфон, девочка получила ожог. По данному факту начата проверка, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Свердловской области.

Следователи намерены опросить пострадавшую, её родителей и представителей салона сотовой связи, в котором был приобретён злополучный гаджет. По результатам проверки может быть возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщения о случаях возгорания различных гаджетов появляются в СМИ регулярно. Так, в марте этого года пассажирка авиарейса Пекин – Мельбурн получила ожоги лица, рук и шеи из-за взрыва батареи её беспроводных наушников. Осенью 2016 года было немало сообщений о случаях самовозгорания iPhone 7.

Но с самой серьёзной проблемой столкнулась южнокорейская компания Samsung. Продажи её нового Note 7 начались в десяти странах мира, однако из-за опасности взрыва аккумуляторов их остановили. После этого руководство Samsung объявило, что компания бесплатно заменит все смартфоны этой модели на новые. Некоторые авиакомпании ввиду сложившейся угрозы запретили включать и заряжать Galaxy Note 7 на борту самолётов.

Просмотров всего: 52

#дети #здоровье #происшествия

распечатать

Алексей Воскобойников