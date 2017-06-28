Иномарка сбила девушку в центре Благовещенска

Фото ИА «Сканер»

В областной столице водитель автомобиля Mazda Axela наехал на пешехода на перекрестке улиц Горького и Чайковского. ДТП произошло утром 29 июня, сообщает корреспондент ИА «Сканер».

Иномарка двигалась по улице Горького со стороны Политехнической. Подъехав к Чайковского, водитель решил повернуть направо в направлении Амурской. В этот момент проезжую часть по перекрестку переходила 18-летняя благовещенка. Рулевой не пропустил пешехода.

Медики, приехавшие на место аварии, констатировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы коленей и локтевых суставов. Благовещенку доставили в больницу.

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#ДТП

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Нино Кохреидзе