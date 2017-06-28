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сегодня, 11:32 0

Упавший с тягача в Свободном бульдозер эвакуировали два крана (видео)

Упавший с тягача в Свободном бульдозер эвакуировали два крана (видео)

Для того чтобы эвакуировать упавший в Свободном с тягача бульдозер, потребовались два крана. Видео момента эвакуации появилось в социальных сетях. Также очевидцы сообщают, что движение транспорта в тот момент было приостановлено.

Об инциденте Амур.инфо сообщало 28 июня. В результате падения бульдозер остался лежать на боку. Люди не пострадали.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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