Генпрокурор: власти ДФО допустили упущения в планах по ускоренному развитию экономики

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Существенные упущения при стратегическом планировании допущены региональными властями Дальневосточного федерального округа. Об этом на совместной коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, передаёт ТАСС.

«В деятельности региональных органов власти имеются существенные упущения в стратегическом планировании, препятствующие ускоренному развитию Дальнего Востока. Например, в Приморском крае ни один инвестиционный проект, включённый в соответствующий реестр, не получает мер государственной поддержки, а в Хабаровском крае – 35 из 320», – отметил генпрокурор на коллегии, посвящённой защите прав инвесторов в ДФО.

По словам Чайки, проблема состоит в том, что органы власти регионов, местного самоуправления и субъекты естественных монополий требуют у предпринимателей излишние бумаги, а также устанавливают административные барьеры в процессе реализации ими инвестпроектов и при оформлении в собственность земельных участков.

Генеральный прокурор также отметил, что в большинстве регионов в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельных участков, в их постановке на кадастровый учёт необоснованно отказывают. Информация о свободных территориях недоступна в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и других.

«На сегодняшний день в территории опережающего развития и свободного порта Владивосток инвестировано 14,5 миллиарда рублей, на их площадках запущено 35 новых предприятий, создано свыше полутора тысяч рабочих мест. Для строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры правительством включены в перечень на получение бюджетных средств ещё 14 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом вложений почти 300 миллиардов рублей», – сообщил Чайка, отметив также несвоевременное совершенствование региональной нормативной правовой базы.

По словам генерального прокурора, практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Значительные нарушения прав инвесторов в таможенной сфере выявлены транспортными прокурорами, заявил Чайка. Должностными лицами таможенных органов стоимость товаров, ввезенных предпринимателями для реализации инвестиционных проектов, необоснованно корректируется в сторону её увеличения.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика

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Алексей Воскобойников