Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:30 4

Генпрокурор: власти ДФО допустили упущения в планах по ускоренному развитию экономики

Генпрокурор: власти ДФО допустили упущения в планах по ускоренному развитию экономики
Фото: intersectionproject.eu

Существенные упущения при стратегическом планировании допущены региональными властями Дальневосточного федерального округа. Об этом на совместной коллегии Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, передаёт ТАСС.

«В деятельности региональных органов власти имеются существенные упущения в стратегическом планировании, препятствующие ускоренному развитию Дальнего Востока. Например, в Приморском крае ни один инвестиционный проект, включённый в соответствующий реестр, не получает мер государственной поддержки, а в Хабаровском крае – 35 из 320», – отметил генпрокурор на коллегии, посвящённой защите прав инвесторов в ДФО.

По словам Чайки, проблема состоит в том, что органы власти регионов, местного самоуправления и субъекты естественных монополий требуют у предпринимателей излишние бумаги, а также устанавливают административные барьеры в процессе реализации ими инвестпроектов и при оформлении в собственность земельных участков.

Генеральный прокурор также отметил, что в большинстве регионов в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельных участков, в их постановке на кадастровый учёт необоснованно отказывают. Информация о свободных территориях недоступна в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и других.

«На сегодняшний день в территории опережающего развития и свободного порта Владивосток инвестировано 14,5 миллиарда рублей, на их площадках запущено 35 новых предприятий, создано свыше полутора тысяч рабочих мест. Для строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры правительством включены в перечень на получение бюджетных средств ещё 14 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом вложений почти 300 миллиардов рублей», – сообщил Чайка, отметив также несвоевременное совершенствование региональной нормативной правовой базы.

По словам генерального прокурора, практически во всех субъектах контролирующими органами нарушаются специальные требования к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Значительные нарушения прав инвесторов в таможенной сфере выявлены транспортными прокурорами, заявил Чайка. Должностными лицами таможенных органов стоимость товаров, ввезенных предпринимателями для реализации инвестиционных проектов, необоснованно корректируется в сторону её увеличения.

Просмотров всего: 243

#Дальний Восток #российская власть #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    50 минут назад

    Отчитался для галочки и палочки, это они могут делать отлично прокурорские души. Премия обеспечена, а дальше что?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    41 минута назад

    Действительно, а где "посадки" за выявленные недостатки?

  • alex 3

    alex 3
    34 минуты назад

    Вот хоть бы раз "выявил" , что ни власть на местах, а власть в Москве, допустила упущения. У них московская власть никогда не виновата, только "на местах". Пока дела так обстоят, никакого развития не увидим.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    31 минута назад

    Закон не предусматривает посадки за недостатки, только за НАРУШЕНИЕ законов, да и то не всех, где - то просто штраф...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Путин: западные спецслужбы напрямую поддерживают террористов
В России и мире

Экс-кандидат на пост мэра Новокузнецка избил женщин и пенсионера
Экономика 2

Амурские предприниматели опасаются, что всё еще должны деньги ПФР из-за пропавших данных
Общество 2

Свободненская активная молодёжь приняла участие в Дальневосточном форуме