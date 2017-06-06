В Завитинском районе несколько участков автодорог закрыли из-за паводка

Фото: dorinfo.ru

Ливневые дожди привели к паводку в Завитинском районе. В результате здесь закрыли движение автотранспорта по нескольким участкам автомобильных дорог, сообщает пресс-служба амурского минтранса.

Речь о 5-м километре автодороги Завитинск – Райчихинск, 16-м километре трассы Завитинск – Поярково – Платово и 6-м километре дороги Преображеновка – Валуево. Эти участки оказались подтоплены. Также отмечается, что сообщение с Райчихинском осуществляется по альтернативному маршруту.

«(…) как только вода пойдет на спад, дорожники приступят к работам по ликвидации вреда, нанесенного водной стихией, и восстановлению дорожного движения», – говорит начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Транспортное сообщение между населенными пунктами Завитинского района планируется восстановить к вечеру.

Как сообщало Амур.инфо, на период с 28 по 29 июня в Амурской области объявлено штормовое предупреждение.

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Александр Авдеев