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В Свободном водитель ударил чужую машину рукой, после чего протаранил (видео)

В Свободном водитель ударил чужую машину рукой, после чего протаранил (видео)

В среду утром, 28 июня, в Свободном на улице произошел конфликт между мужчиной-водителем и женщиной. В результате амурчанин дважды ударил по машине, принадлежащей женщине, рукой и взял этот автомобиль на таран.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Его снимала владелица пострадавшего впоследствии автомобиля. На кадрах видно, как возле легкового автомобиля стоит внедорожник, за рулем последнего находится мужчина. Он ругается с женщиной, которая ведет съемку из окна дома. В итоге рулевой наносит два удара рукой по легковушке, которая принадлежит женщине, таранит этот автомобиль своим и уезжает.

«По факту оставления места ДТП вынесено определение о возбуждении административного расследования. Личность гражданина установлена, сейчас с ним работают сотрудники полиции. Женщина, автомобиль которой был поврежден, отказалась от каких-либо разбирательств по данному поводу», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Видео: instagram.com/road_blag.

Просмотров всего: 586

#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Полный треш!!!!! Сначала пьют вместе, потом начинают выяснять отношения. Потом прыгают за руль....Надеюсь этого горе-водилу лишат прав!!!! Голоса баб пьяные...Тьфу...еще и выложили в интернет, свои пьяные разборки

  • человек

    человек
    53 минуты назад

    Мне показалось или точно, что там гайцы присутствуют. А хлопчик берега попутал, либо сам из этих либо дружок их.

  • starco

    starco
    28 минут назад

    ДПС в данной ситуации "порадовало". Вроде как они должны защищать жизнь и имущество граждан, но они трусливо переставила свою машину подальше и спокойно наблюдали, как неадекватное тело громит чужое имущество. После чего спокойно дают ему уехать. С вероятностью 99% водитель им знаком...

  • Shift

    Shift
    20 минут назад

    эх, Рома, Рома...

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