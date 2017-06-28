В Свободном водитель ударил чужую машину рукой, после чего протаранил (видео)

В среду утром, 28 июня, в Свободном на улице произошел конфликт между мужчиной-водителем и женщиной. В результате амурчанин дважды ударил по машине, принадлежащей женщине, рукой и взял этот автомобиль на таран.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Его снимала владелица пострадавшего впоследствии автомобиля. На кадрах видно, как возле легкового автомобиля стоит внедорожник, за рулем последнего находится мужчина. Он ругается с женщиной, которая ведет съемку из окна дома. В итоге рулевой наносит два удара рукой по легковушке, которая принадлежит женщине, таранит этот автомобиль своим и уезжает.

«По факту оставления места ДТП вынесено определение о возбуждении административного расследования. Личность гражданина установлена, сейчас с ним работают сотрудники полиции. Женщина, автомобиль которой был поврежден, отказалась от каких-либо разбирательств по данному поводу», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Видео: instagram.com/road_blag.

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Александр Авдеев