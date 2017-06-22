За организацию наркопритона благовещенка получила условный срок

Фото: 7arlan.kz

Благовещенский городской суд назначил благовещенке 1 год и 6 месяцев условно за то, что у себя в квартире в доме по улице Чайковского она организовала наркопритон. Смягчающим обстоятельством сочли то, что у женщины малолетний ребенок.

С января по февраль 2017 года жительница областной столицы предоставляла квартиру разным людям для приготовления и потребления наркотических средств. Зелье готовили из семян мака. От употребления хозяйка квартиры тоже не отказывалась.

Предметы, а именно посуду, которую использовали для изготовления и потребления наркотиков, нашли в квартире во время обыска.

В суде женщина свою вину признала и ходатайствовала об особом порядке рассмотрения дела. Смягчающим обстоятельством суд счел признание вины, раскаяние и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

За организацию притона горожанку приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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#происшествия #суды

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Нино Кохреидзе