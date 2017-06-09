Автопортрет Энди Уорхола ушёл с молотка за 7,7 миллиона долларов

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Одна из первых работ серии автопортретов знаменитого американского художника Энди Уорхола ушла с молотка за 6 миллионов фунтов стерлингов (около 7,7 миллиона долларов). Торги состоялись в среду, 28 июня, на аукционе Sotheby’s, работа Уорхола стала одним из главных лотов вечерних торгов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил ведущий специалист Sotheby’s в сфере современного искусства Джеймс Севьер, в эпоху Instagram известное предсказание Уорхола о том, что «в будущем каждый сможет стать известным за 15 минут», выглядит поистине пророческим. «Первые автопортреты художника, которые были созданы с помощью полароидных снимков, сделанных в фотокабине нью-йоркского магазина, ещё никогда не были столь актуальными для современной культуры. Это произведение огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам», – заявил Севьер.

Самым дорогим лотом вчерашних торгов стала не имеющая названия картина американского граффити-художника и неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Её купили за 6,5 миллиона фунтов (около 8,3 миллиона долларов).

Энди Уорхол (настоящее имя – Эндрю Вархола) – американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии homo universale, создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

В последние годы Уорхол возглавляет список самых продаваемых художников. Так, в 2013 году суммарная стоимость проданных на аукционах работ художника составила 427,1 миллиона долларов. Наиболее высоко ценятся крупноформатные холсты 1962-1964 годов, цены на которые могут доходить до 100 миллионов долларов. В ноябре 2013 года был установлен рекорд – 105,4 миллиона долларов за «Серебряную автокатастрофу (двойную)».

За период с 1985 по 2010 год средние аукционные цены на работы Уорхола выросли на 3 400 %, что примерно вдвое превышает средний рост цен на современное искусство за тот же период.

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#культура #торговля

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Алексей Воскобойников