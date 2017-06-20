На свадьбу за десятки километров – несколько амурских сел лишили права регистрировать браки

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В амурских селах может исчезнуть возможность заключать браки. Это касается нескольких населенных пунктов, у властей которых «в связи с нецелесообразностью» планируется забрать функции госрегистрации актов гражданского состояния, пишет газета «Телепорт».

В Приамурье регистрация браков и разводов, выдача свидетельств о рождении и тому подобные процедуры доступны не только в отделениях ЗАГСа, но и в некоторых сельсоветах, где местным властям даны такие права. В основном это отдаленные населенные пункты, куда управление записи актов гражданского состояния со своими отделениями не добралось. Изначально в 2010 году такие возможности дали 48 сельсоветам. Прежде всего в крупных районах – Зейском, Селемджинском, Тындинском. На них приходится примерно половина всего перечня. Но в последнее время список постепенно сокращается.

С 1 октября в Сергеевском сельсовете Благовещенского района, Огоронском, Снежногорском, Умлеканском, Чалбачинском сельсоветах Зейского района, а также в Дипкунском и Усть-Нюкжинском сельсоветах Тындинского района местные власти не смогут регистрировать рождение и смерть, браки и разводы, а также устанавливать отцовство. Еще раньше, 1 января 2017 года, из списка исключили Николаевский, Поляковский, Юбилейненский сельсоветы Зейского района, Березовский сельсовет Ивановского района, Озерненский сельсовет Серышевского района, Нюкжинский сельсовет Тындинского района – этот закон 24 ноября 2016 года приняло заксобрание.

После сложения полномочий ЗАГСа сельсоветы должны будут вернуть неиспользованные деньги, выделенные им, в областной бюджет.

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#жизнь #закон #заксобрание #областная власть

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Нино Кохреидзе