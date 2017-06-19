К пускам с Восточного готовы: новую ракету доставят в августе

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К двум запускам с космодрома Восточный в 2017 году готовы. Первая ракета поступит на объект уже в августе. В АО «РКЦ «Прогресс» прошло заседание Совета главных конструкторов, на котором обсудили готовность к обеспечению запусков 2017 года с космодрома Восточный.

Главный конструктор по средствам выведения РКЦ «Прогресс» рассказал, что отправка первой ракеты на космодром запланирована на конец августа, второй – на конец октября 2017 года, сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс.

Корпорация «ВНИИЭМ» отчиталась о состоянии дел с созданием космических аппаратов «Канопус-В» № 3-4 и «Метеор-М» № 1-2 для запусков с космодрома Восточный в 2017 году. На заседании подтвердили готовность к обеспечению двух пусковых кампаний в 4 квартале.

Генеральный директор российского предприятия по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса отметил, что космодром Восточный должен стать активно действующей космической гаванью России, и это непосредственно зависит от предприятий – участников Совета главных конструкторов. В него вошли представители «Роскосмоса» и головных НИИ: НИЦ ЦНИИ Войск ВКО Министерства обороны РФ, ФГУП «ЦНИИмаш», ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», предприятий кооперации: АО «Корпорация "ВНИИЭМ"», АО «НПО им. С.А. Лавочкина», филиалов ФГУП «ЦЭНКИ» КБ «Мотор», КБТХМ и НИИ СК, АО «Российские космические системы» и других предприятий.

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Нино Кохреидзе