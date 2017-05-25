Инцидентом с хищением имущества из котельной Белогорска занимается прокуратура

Прокуратура занялась инцидентом, связанным с хищением имущества из котельной Белогорска, сообщает пресс-служба ведомства по Амурской области. Это произошло после публикации информации о происшествии на Амур.инфо.

Как сообщало информагентство, инцидент произошел 25 мая. Тогда в Белогорске пресекли попытку вывоза муниципального имущества с бывшей котельной Минобороны, переданной в собственность муниципалитета, находящейся в микрорайоне Транспортный. Сейчас котельная отапливает 5-этажный жилой дом и три здания Министерства обороны.

Прокуратура области пишет, что факт подтвердился, 25 мая на территорию котельной проникли неизвестные лица, которые пытались вывезти оборудование, обеспечивающее работу котельной – задвижки для котлов, тележки для подвозки угля и другое оборудование. Кроме того, было установлено, что 23 мая неизвестные лица демонтировали и вывезли резервный двигатель с канализационно-насосной станции, расположенной на территории военного городка № 6 в Белогорске.

Ведомство отмечает, что управлением и распоряжением муниципальной собственностью котельной сейчас занимается комитет имущественных отношений администрации Белогорска. То есть этот комитет должен следить за сохранностью имущества, но он не принял «должных мер», направленных на его своевременный учет и сохранность. По данному факту председателю комитета было внесено представление.

Кроме того, отдельно будет проведено расследование по факту, что в попытке хищения подозревают военных.

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Александр Авдеев