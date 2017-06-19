Путин: западные спецслужбы напрямую поддерживают террористов

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Целый ряд западных спецслужб напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки. Это делается для дестабилизации регионов вблизи российских границ. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, находясь в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР), передаёт «Интерфакс».

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», – отметил глава государства, который приехал в среду в штаб-квартиру СВР, чтобы поздравить сотрудников Службы с 95-летием их ведомства.

Путин также обратил внимание на активную деятельность иностранных спецслужб, направленную против России и её союзников.

«В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России», – подчеркнул президент.

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#политика #российская власть

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Алексей Воскобойников