Пензенские чиновники искали повара на зарплату 4 000 евро: обзор прессы

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Сколько призывников отправили на службу в Арктику; сколько денег выделено в этом году на продвижение торговой марки Made in Russia; что происходит с волками в Амурской области – в каких газетах опубликованы подробности этих и других новостей, рассказывает в сегодняшнем обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Обозреватель заметил, что пензенские чиновники последнее время все чаще попадают в скандалы (о которых тут же сообщают СМИ). Вероятно, там готовят смену власти. В сегодняшней «Российской газете» пишут о том, что эти самые пензенские чиновники (если точнее, то сотрудники представительства в Москве) искали повара. Зарплата – не поверите! Чтобы каждый так жил! – 4 000 евро в месяц. Требования к соискателю выдвигались высокие. Например, приготовление блюд не только русской и итальянской, но и паназиатской кухни. Правда, объявление в тот же день с сайта сняли. Подробности – в материале «Аппетитная вакансия».

Также в номере

Еще хотелось бы отметить материал, в котором рассказывается о том, что более 100 молодых призывников («Признаюсь, я давно не слышал о призывниках старых, но это так, к слову») – так вот эти самые призывники будут проходить службу в Арктике. То есть, освоение этой территории начинается по полной… Что тут необходимо отметить с некоторым сочувствие к новобранцам: в самоволочку не к кому будет слинять. Тоскливо…

Не пропусти

«Комсомольская правда» рассказывает о том, что Минпромторг выделил 370 миллионов рублей на создание и продвижение в 2017 году торговой марки Made in Russia. Это часть крупной 26-миллиардной госпрограммы по поддержке российского производственного экспорта, который заменит экспорт природных ресурсов, чтобы Россия не воспринималась в мире как сырьевой придаток. А что будут продавать за рубеж? Уличные тренажеры, еду и – автомобили.

Ну а еще в «Комсомолке» ставится вопрос: почему встреча с Путиным так важна Трампу.

«Допускаю, что в американской прессе ставится вопрос – почему встреча с Трампом так важна Путину», – пишет Павел Андреевич.

Вам статья

Есть ли жизнь после 150 – задается вопросом «Амурская правда». И пока читатели чешут затылок, вникая в то, что речь идет не о возрасте, а о килограммах, газета отвечает на вопрос положительно. Да, есть. Но при этом нужно обязательно соблюдать ряд условий. Каких? Так автор обзора и рассказал! Лучше взять в руки газету!

Также в номере

На странице «Природа» рассказывается о том, что популяция волков в Приамурье приближается к критическим размерам. После того как у нас перестали выплачивать вознаграждения за шкуру убитого хищника, интерес к этой охоте пропал. Так что "Скоро волки пойдут к людям"» – это Павел Савинкин процитировал заголовок.

На этой же странице пишут о том, что житель Белогорского района содержит «живой уголок», в котором обитают 150 зверей, в числе которых медведи и львица.

«Как-то некстати я вспомнил о драме в ивановском "Доме природы"», – грустит обозреватель, – где миши решили погулять, за что и поплатились».

На посошок

К сожалению, обозреватель не успевает рассказать обо всем интересном, что есть в газете, и многое пропускает. Но еще одну подборку материалов, посвященных близнецам – как складываются их судьбы, так ли похожи их жизненные пути, как они сами и т.д. – он все-таки отметил. У нее и заголовок симпатичный: «Гляжусь в тебя, как в зеркало».

«И вряд ли вы пропустите материал о китайском журналисте-художнике, который рисует портреты Путина. Вы понимаете: есть пейзажисты – как Шишкин, есть маринисты – как Айвазовский. А есть путинисты – как Ли Циюнь», – завершает обзор Павел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова