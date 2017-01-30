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Девушка-подросток, упавшая с набережной Амура во время селфи, до сих пор в реанимации

Девушка-подросток, упавшая с набережной Амура во время селфи, до сих пор в реанимации

Состояние несовершеннолетней девушки, которая 16 июня упала с верхнего яруса набережной Благовещенска на нижний, делая селфи, до сих пор остается тяжелым. Пострадавшая в реанимации. Сотрудники ПДН установили, что девушка в областной центр приехала из Октябрьского района.

В Благовещенск несовершеннолетняя приехала на рейсовом автобусе в гости к подругам. На набережную Амура 17-летняя девушка вышла вместе с подругой и решила сделать селфи на фоне реки. Подбирая ракурс, девушка пятилась назад и, наткнувшись на парапет, не устояла и упала на нижний ярус набережной.

Девушка до сих пор находится в больнице. Изначально ей ставили диагноз – перелом основания черепа, сотрясение головного мозга. Она до сих пор в реанимации.

Сейчас полиция выясняет, почему девушка находилась в Благовещенске без сопровождения родителей и без документов, удостоверяющих личность.

«Документы направляются в территориальные органы, где проживают родители, чтобы мать привлекли к административной ответственности», – рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции 1 Межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский», майор полиции Алексей Гудыма.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    Там же везде ограждение, кроме как где ступеньки, нет?

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Дебилам ограждение не помеха!!!

  • Кот

    Кот
    1 час назад

    В 17 лет обязательно с родителями нужно передвигаться? А как раньше школьники в этом возрасте (а кто и младше) школу заканчивали и в этом возрасте от мамки с папкой в другой город уезжали? Странненько..

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    57 минут назад

    как она так пятилась, что упала через парапет? Или все же залезла на него в жажде хорошего кадра?

  • vadis

    vadis
    49 минут назад

    Или высокая девушка такая? Чтобы через такой парапет "переломиться".

  • S kak $

    S kak $
    41 минута назад

    Бедная девочка(( Хоть бы поправилась!

  • S kak $

    S kak $
    38 минут назад

    Вот матери ребенка только административки не хватало сейчас! Может полицейские отстанут от матери? Ей как бы сейчас вообще не до этого(

  • СТ

    СТ
    7 минут назад

    «Документы направляются в территориальные органы, где проживают родители, чтобы мать привлекли к административной ответственности»


    Бюрократы...С такой травмой у ребёнка, мать уже "привлечена".

    p.s. выздоровления девушке.

  • 55

    55
    2 минуты назад

    Странная позиция полиции. Нет чтобы посочувствовать родителям девушки, они решили наказать их за то, что она без сопровождения и паспорта была. А то, что в таком возрасте с головой девушка не дружила, не важно.

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