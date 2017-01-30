Девушка-подросток, упавшая с набережной Амура во время селфи, до сих пор в реанимации

Состояние несовершеннолетней девушки, которая 16 июня упала с верхнего яруса набережной Благовещенска на нижний, делая селфи, до сих пор остается тяжелым. Пострадавшая в реанимации. Сотрудники ПДН установили, что девушка в областной центр приехала из Октябрьского района.

В Благовещенск несовершеннолетняя приехала на рейсовом автобусе в гости к подругам. На набережную Амура 17-летняя девушка вышла вместе с подругой и решила сделать селфи на фоне реки. Подбирая ракурс, девушка пятилась назад и, наткнувшись на парапет, не устояла и упала на нижний ярус набережной.

Девушка до сих пор находится в больнице. Изначально ей ставили диагноз – перелом основания черепа, сотрясение головного мозга. Она до сих пор в реанимации.

Сейчас полиция выясняет, почему девушка находилась в Благовещенске без сопровождения родителей и без документов, удостоверяющих личность.

«Документы направляются в территориальные органы, где проживают родители, чтобы мать привлекли к административной ответственности», – рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции 1 Межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский», майор полиции Алексей Гудыма.

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Нино Кохреидзе