В финал Кубка конфедераций вышла сборная Чили, обыгравшая португальцев со счётом 3:0

Фото: rsport.ru

Определился первый финалист Кубка конфедераций–2017. Им стала сборная Чили, обыгравшая в полуфинальной встрече команду из Португалии, сообщает «Р-Спорт».

Основное время матча завершилось с нулевым счётом. За два дополнительных тайма противникам также не удалось распечатать ворота друг друга. В серии послематчевых пенальти вратарь чилийцев Клаудио Браво показал высокий класс, не позволив влететь в сетку ни одному мячу. Голкипер с говорящей фамилией отразил удары португальцев Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани. В результате Браво был признан лучшим игроком матча.

От команды Чили пенальти пробивали Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес. Все их удары с 11-метровой отметки были точны. Итог игры – 3:0 в пользу Чили.

В финале (он состоится в воскресенье, 2 июня) им предстоит встретиться с победителем полуфинального матча Германия – Мексика (он состоится 29 июня в Сочи). Встреча за третье место пройдет в тот же день в Москве.

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Алексей Воскобойников