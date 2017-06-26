Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 0

В финал Кубка конфедераций вышла сборная Чили, обыгравшая португальцев со счётом 3:0

В финал Кубка конфедераций вышла сборная Чили, обыгравшая португальцев со счётом 3:0
Фото: rsport.ru

Определился первый финалист Кубка конфедераций–2017. Им стала сборная Чили, обыгравшая в полуфинальной встрече команду из Португалии, сообщает «Р-Спорт».

Основное время матча завершилось с нулевым счётом. За два дополнительных тайма противникам также не удалось распечатать ворота друг друга. В серии послематчевых пенальти вратарь чилийцев Клаудио Браво показал высокий класс, не позволив влететь в сетку ни одному мячу. Голкипер с говорящей фамилией отразил удары португальцев Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани. В результате Браво был признан лучшим игроком матча.

От команды Чили пенальти пробивали Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес. Все их удары с 11-метровой отметки были точны. Итог игры – 3:0 в пользу Чили.

В финале (он состоится в воскресенье, 2 июня) им предстоит встретиться с победителем полуфинального матча Германия – Мексика (он состоится 29 июня в Сочи). Встреча за третье место пройдет в тот же день в Москве.

Просмотров всего: 41

#спорт #футбол

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Белогорцы поучаствовали в международном марафоне

вчера, 17:30
Спорт 3

Амурчанин выиграл морской заплыв во Владивостоке
В России и мире

Зюганову стыдно за игру сборной РФ на Кубке конфедераций–2017
Спорт 2

Благовещенцы пробежали марафон в Удалянчи