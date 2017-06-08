Благовещенцы пострадали от действий мошенников из Тюмени

Фото: cheboksary.ru

Жители Благовещенска, а также еще нескольких российских городов пострадали от действий двух мошенников из Тюмени. Злоумышленники вели свою деятельность через Интернет. Теперь их ждет суд.

Так, прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего и 44-летнего жителей Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2016 году мужчины разместили на нескольких сайтах объявлений, а также в интернет-изданиях и СМИ объявления о продаже контейнеров, строительных материалов, металлической арматуры и вагончиков-бытовок. Жители разных регионов страны заказывали нужный им товар и переводили деньги на указанный мужчинами счет. Полученные средства злоумышленники присваивали себе, не поставляя взамен никакого товара.

За август 2016 года аферисты таким способом обманули восемь человек. Среди них жители Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Улан-Удэ, Кемерова и Сосновоборска (Красноярский край). Размер причиненного им ущерба составил более 250 тысяч рублей.

Хотя аферисты в целях конспирации использовали чужие сим-карты и банковские карты, они были установлены полицией.

В декабре 2016 года один из мужчин был задержан и заключен под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что злоумышленники вернули часть похищенных денег – 75,5 тысячи рублей.

Максимальное наказание, которому могут быть подвергнуты злоумышленники, – лишение свободы на срок до 6 лет.

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Александр Авдеев