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В Белогорске в пятницу пройдёт выпускной бал

В Белогорске в пятницу пройдёт выпускной бал
Фото: lingvotutor.ru

Шествие, вручение медалей, танцы и фейерверк ожидают выпускников Белогорска в пятницу, 30 июня. В этот день на площади 30-летия Победы начнётся выпускной бал-2017.

Мероприятие планируют провести без алкоголя и под присмотром старших. В комитете по образованию и делам молодежи Белогорска рассказали, что праздник начнется с 19:30 на площади имени 30-летия Победы.

«Сценарий предстоящего торжественного мероприятия уже готов. Как и ранее, приложим все силы, чтобы он запомнился выпускникам и их родителям только самыми светлыми и яркими воспоминаниями, – говорит председатель комитета Ирина Губина. – Конечно, не обойдется без шествия выпускников по улице Кирова и центральной площади города. Самая многочисленная колонна – это выпуск Гимназии № 1. В трех классах 78 выпускников. Всего в текущем году среднюю школу окончил 271 выпускник».

Во время бала состоится вручение медалей «За особые успехи в учении», благодарственных писем главы Белогорска и благодарственных писем городского совета народных депутатов. Их получат 33 выпускника.

«Приглашаем жителей Белогорска попривествовать тех, кто вступает во взрослую, студенческую жизнь, – говорит Ирина Губина. – Будет интересно. Завершится бал трехминутным фейерверком. Обратный отсчет для его запуска дадут сами одиннадцатиклассники».

Вместе с тем в комитете по образованию подчеркнули, что в целях сохранения порядка будет организовано дежурство специалистов отделов в период проведения городского торжественного мероприятия до 23:00.

Кроме этого, будет обеспечено дежурство педагогов, классных руководителей, родителей выпускников и администраций школ.

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#Белогорск #дети #образование #отдых #праздники

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