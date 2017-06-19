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сегодня, 09:33 0

В ДВОКУ поступили новейшие армейские мотовездеходы

В ДВОКУ поступили новейшие армейские мотовездеходы
Фото: structure.mil.ru/structure/okruga/east/news

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила партия новейших армейских вездеходов АМ-1 отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ближайшее время техника будет подготовлена к эксплуатации. В дальнейшем ее будут использовать для обучения курсантов.

Армейский вездеход АМ-1 предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, проводимых в разных климатических условиях.

В настоящее время мотовездеход уже используется в Воздушно-десантных войсках, а также поступает на вооружение армейских спецподразделений.

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#военные #транспорт

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