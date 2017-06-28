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В Благовещенске девушка-водитель протаранила 5 машин, перепутав тормоз и газ

В Благовещенске девушка-водитель протаранила 5 машин, перепутав тормоз и газ
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Вечером в среду, 28 июня, девушка за рулем легковушки Nissan Note протаранила пять машин. Как сообщает ИА «Сканер», водитель перепутала педали газа и тормоза в своей машине.

Массовое ДТП произошло в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Текстильной. Девушка отъезжала от дома № 202/1 по 50-летия Октября. Она хотела развернуться и протаранила грузовик. После этого рулевая решила нажать на тормоз, но перепутала его с педалью газа. Nissan Note вместо того, чтобы остановиться, продолжил свой путь. Поскольку руль был выкручен, машина поехала по кругу. Далее Nissan Note врезался в Toyota Land Cruiser Prado, после чего вылетел на стоянку, где его жертвами стали еще три машины – две Suzuki и одна Toyota.

В результате ДТП никто не пострадал.

Просмотров всего: 2758

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Так на баннере повесить учителя из Автошколы сей дамы нужно(если вообще был),а чтобы знать где учиться не надо.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Растерялась, бедняжка( сейчас работать только на ремонт машин(

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    к сожалению обычный случай, паника , потеря контроля над собой. Хорошо что без пострадавших.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    alex 3

    к сожалению обычный случай, паника , потеря контроля над собой. Хорошо что без пострадавших.



    ну а также (возможно) отсутствие мозгов, тормозов и завышенная самоценка

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Зачем лезть за руль если не имеешь самоконтроля. Изъять ву на всегда. Из за таких и происходит всякая херня на дорогах

  • Смузи

    Смузи
    2 часа назад

    Знакомая ситуация: полное отсутствие интуиции водителя, ввиду отсутствия опыта. Сразу видно, что права получила недавно

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    какая тягучая...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Gangstarr

    Зачем лезть за руль если не имеешь самоконтроля. Изъять ву на всегда. Из за таких и происходит всякая херня на дорогах



    Пишут же, завышенная самооценка. Этим сейчас страдает каждая вторая ледя. :)

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Опять бабы за рулем. Спасайтесь кто может - обезьяны на дорогах Амурской области

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Безмозглая корюшка....

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Есть женщины-водители нормальные. Но процентов 80 "тяжелые"...

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    на костер ее!!!!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Версию теракта уже отрабатывали?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    paravis
    Gangstarr

    Зачем лезть за руль если не имеешь самоконтроля. Изъять ву на всегда. Из за таких и происходит всякая херня на дорогах



    Пишут же, завышенная самооценка. Этим сейчас страдает каждая вторая ледя. :)


    Аха, а эти с завышенной самооценкой хоть знают что такое самооценка?)

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    1 час назад

    Если она при развороте теряется, то что может натворить при экстренной ситуации.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Вот почему-то очень часто женщина за рулем это такая тп, залипающая в телефоне, не показывает поворотники, может разворачиваться где ей надо и как ей удобно, а главный аргумент - онажедевочка.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    СМЫЧьЕсли она при развороте теряется, то что может натворить при экстренной ситуации.


    Или перед пешеходным, забудет какую из двух недалек нажимать и все!

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

    Куриный теракт...

  • Johnny_B

    Johnny_B
    56 минут назад

    сколько машин надо разбить чтобы научиться отличать газ от тормоза?

  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    53 минуты назад

    Женщина за рулем-это пьяный солдат на мотоцикле.

  • Умом Россию не понять!

    Умом Россию не понять!
    53 минуты назад

    Женщина за рулем-это пьяный солдат на мотоцикле.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    48 минут назад

    Johnny_Bсколько машин надо разбить чтобы научиться отличать газ от тормоза?


    "если в башне по***нь, то хоть е**нь, хоть не е**нь"(с)

  • Shift

    Shift
    32 минуты назад

    Johnny_B

    сколько машин надо разбить чтобы научиться отличать газ от тормоза?



    одну...свою!

    но в хлам!

  • Бабаян

    Бабаян
    24 минуты назад

    Только так

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    23 минуты назад

    А зачем тормоза? Тормоза вы думали трусы. Пипец.

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