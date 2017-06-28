В Благовещенске девушка-водитель протаранила 5 машин, перепутав тормоз и газ

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Вечером в среду, 28 июня, девушка за рулем легковушки Nissan Note протаранила пять машин. Как сообщает ИА «Сканер», водитель перепутала педали газа и тормоза в своей машине.

Массовое ДТП произошло в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Текстильной. Девушка отъезжала от дома № 202/1 по 50-летия Октября. Она хотела развернуться и протаранила грузовик. После этого рулевая решила нажать на тормоз, но перепутала его с педалью газа. Nissan Note вместо того, чтобы остановиться, продолжил свой путь. Поскольку руль был выкручен, машина поехала по кругу. Далее Nissan Note врезался в Toyota Land Cruiser Prado, после чего вылетел на стоянку, где его жертвами стали еще три машины – две Suzuki и одна Toyota.

В результате ДТП никто не пострадал.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев