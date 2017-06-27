Дожди от кратковременных до сильных: прогноз погоды в Амурской области на 29 июня

Фото: Fanpop.com

29 июня, в четверг, в Амурской области облачно с прояснениями. Но слабые, умеренные, местами сильные дожди, грозы, а в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень синоптики Амурского гидрометцентра все-таки обещают.

При этом будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7, при грозе местами с порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 23-28 градусов.

В Благовещенске ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. 2-7, с усилением до 14 метров в секунду – такова скорость ветра в этот день. Температура воздуха поднимется достаточно высоко – до 25-27 градусов.

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Нина Гвоздкова