Прибытие авиарейса «ВИМ-Авиа» в Благовещенск задерживается второй день подряд

Фото: vim-avia.com

В четверг, 29 июня, как и днем ранее, серьезно задерживается прибытие авиарейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Домодедово в Благовещенск. Об этом сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

Рейс № 181 должен был прилететь сегодня в 08:00, теперь это должно произойти в 13:00, то есть задержка составит 5 часов.

Задержится и обратный рейс, № 182 из Благовещенска в Домодедово. Он должен отправиться сегодня в 14:30.

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#транспорт

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Александр Авдеев