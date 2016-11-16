В России легализовали Telegram, но амурчане предпочитают другие мессенджеры

Фото: anfost.ru

Роскомнадзор включил мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации под номером 90-PP. Это значит, что сервис продолжит работать в России, сообщает «Российская газета».

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации», – приводит слова основателя Telegram Павла Дурова «Коммерсант».

При этом Павел Дуров уточнил, что речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет.

В ответ на слова Павла Дурова руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Между тем Telegram среди амурчан значительно уступает в популярности другому мессенджеру – WhatsАpp. Это показал опрос на Амур.инфо. С 26 до 29 июня в нем приняли участие 900 пользователей. 76 % проголосовавших признались, что для общения выбирают WhatsАpp. На втором месте по популярности мессенджеры в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook Messenger – 10.6 %. Третье место и 6 % пользователей – у Skype. И только на четвертом месте расположился Telegram с 5 % проголосовавших. Замыкает пятерку Viber, набравший 2,4 %.

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#жизнь #СМИ

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Нино Кохреидзе