Китайская часть ВСТО и первый камень в «Северный»: история Приамурья

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Ровно два года назад в провинции Хэйлунцзян прошла торжественная церемония начала строительства китайского участка китайско-российского газопровода. 29 июня 2015 года на строительной площадке присутствовало руководство провинции и города Хэйхэ.

Посредством телемоста с Пекином и Москвой в церемонии приняли участие заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он тогда отметил, что начало строительства газопровода в Китае, который станет продолжением «Силы Сибири» – это крупнейший инфраструктурный проект в мире.

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29 июня 1920 года в Благовещенске состоялась I городская партийная конференция, избравшая горком РКП(б).

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Начавшаяся Великая Отечественная война не отменила запланированную на последние дни июня олимпиаду детского творчества. Она открылась в Благовещенске 29 июня 1941-го и продлилась до 1 июля. Участвовали в олимпиаде 700 человек.

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В предпоследний день первого летнего месяца 1968 года скорбели поклонники творчества Григория Федосеева. 29 июня не стало писателя, инженера-геодезиста, автора книг о природе Дальнего Востока и Сибири, в числе которых «Злой дух Ямбуя», «В тисках Джугджура», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождёт» и «Последний костёр».

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В 1969-м в этот день в Благовещенске провели второй областной праздник песни, посвящённый 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

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29 июня 1976 года в Амурскую область прибыл председатель Совета Министров РСФСР Михаил Соломенцев. Он встретился с партийно-хозяйственным активом; посетил Всероссийский научно-исследовательский институт сои, совхоз «Партизан»; побывал на строительстве БАМа, Зейской ГЭС. Покинул Приамурье 2 июля.

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В двадцать девятый день июня 1979 года в областном центре Приамурья сдано в эксплуатацию троллейбусное депо. Сами троллейбусы пошли по городу двумя месяцами позже.

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29 июня 1985 года Леонид Шарин избран первым секретарём Амурского обкома КПСС. На этом посту он пробыл до 1990 года, затем уехал в Москву, став председателем комитета Верховного Совета СССР по вопросам обороны и безопасности.

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Через четыре года, в предпоследний день июня 1989 года, состоялась трансляция молодёжного телемоста Хабаровск – Благовещенск по проблемам подростков.

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29 июня 1990 года китайский народ впервые попробовал обезжиренное молоко из Амурской области. 14 тонн этого продукта отправили из Благовещенска в Китай. Сделано это было согласно договору, заключённому с Хэйхэской пограничной внешнеторгово-экономической компанией.

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29 июня 2005 года мэр Благовещенска Александр Мигуля в этот день подписал постановление о застройке ещё одного жилого района. Первый камень в новом микрорайоне «Северный» планировали заложить в День города, тогда его праздновали 17 июля.

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29 июня 2012 года в Благовещенск приехал историк из Москвы. Андрей Черкасов планировал изучить Албазинский острог, найти Спасский монастырь, или, как говорит исследователь, Спасскую пустынь. Экспедицию возглавили сотрудники Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и фонда «Петропавловск». Спасский мужской монастырь основал иеромонах Гермоген, который прибыл в Албазин в 1665 году. После осады острога монастырь сожгли маньчжуры. Определить его местоположение до сих пор не удаётся.

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29 июня 2016 года на заседании Законодательного собрания Амурской области депутаты одобрили кандидатуру Руслана Медведева на пост областного прокурора. 28 народных избранников проголосовали «за», один – «против». Голосование было тайным. Амурчанам Медведев был хорошо знаком – с 2010 по 2014 годы он возглавлял прокуратуру Благовещенска. Новый прокурор сообщил депутатам, что большое внимание будет уделять вопросам социальной защиты населения, а также коррупции в сфере строительства, особенно, если дело касается строительства крупных объектов типа космодрома.

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#история

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Нино Кохреидзе