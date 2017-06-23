45 лет назад родилась Саманта Смит – девочка, верившая в дружбу США и СССР

Фото: filipoc.ru

45 лет назад родилась Саманта Смит – американская школьница из штата Мэн, ставшая всемирно известной благодаря письму, которое она написала только что ставшему председателем Президиума Верховного Совета и генеральным секретарем ЦК КПСС Юрию Андропову в самый разгар холодной войны.

Андропов лично ответил девочке на письмо и пригасил её в СССР. За две недели, проведённые семьёй Смит в Советском Союзе, посол доброй воли Саманта посетила Москву, Ленинград и пионерский лагерь «Артек» в Крыму.

Тяжело больной Андропов так и не встретился с Самантой, но они разговаривали по телефону.

Вернувшись домой, Саманта Смит рассказывала журналистам, что ни советское правительство, ни советский народ вовсе не желают войны, несмотря на то, что в США только об этом и твердят.

25 августа 1985 года Саманта Смит и её отец погибли в авиакатастрофе. Причиной крушения небольшого самолёта стала плохая видимость во время непогоды.

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29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Эта памятная дата была установлена Государственной думой в марте 2009 года по инициативе Брянской областной Думы «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внёсших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Закон был поддержан Советом Федерации России, в апреле того же года его подписал президент Дмитрий Медведев.

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Новый профессиональный праздник – День кораблестроителя – установлен в нашей стране постановлением правительства по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Дата празднования определена на 29 июня, и в 2017 году российские корабелы будут отмечать его впервые.

Идея установить в России этот праздник звучала давно, но конкретное решение было принято после официального обращения в правительство страны руководства АО «ОСК», а в Российском историческом обществе нашли такой просьбе ещё и архивное обоснование. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по госзаказу и на государственные средства.

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Поздравления с 60-летием сегодня принимает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Бердымухамедов – председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны, генерал армии, доктор медицинских наук, доктор экономических наук, академик Академии наук Туркмении, председатель Демократической партии Туркмении.

Не секрет, что в Туркмении существует культ личности Бердымухамедова. Он носит неофициальные титулы «Лидер нации», «Аркадаг» (покровитель) и многочисленные пышные эпитеты. Изображения и портреты президента размещены на тысячах плакатов и транспарантов, бесчисленном множестве фотографий в помещениях учреждений, кабин автомашин, в начале почти всех передач национального телевидения и первых полос газет.

Во всех мероприятиях (от школьной линейки до концерта в честь государственного праздника) устанавливают большой экран, в котором должен воспроизводиться портрет Гурбангулы Бердымухамедова на фоне развевающегося государственного флага Туркмении.

В дни праздников местная пресса публикует поздравления в адрес Бердымухамедова от имени Кабинета министров, Меджлиса, других государственных органов. В 2015 году был открыт конный монумент «Аркадаг» работы скульптора Сарагта Бабаева, 21-метровая статуя, покрытая 24-каратным золотом.

Журнал The Foreign Policy назвал Бердымухамедова пятым из 23 худших диктаторов мира. По рейтингу свободы прессы Press Freedom Index («Репортёры без границ»), Туркменистан находится на 176 месте из 178. Также страна лидирует по количеству политических заключённых из всех стран бывшего СССР.

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Алексей Воскобойников