«Гадкий Я», «Синяя бездна», «2:22»: кинопремьеры недели
На этой неделе в благовещенских кинотеатрах покажут три премьеры. Это третья часть мультфильма «Гадкий Я», а также два триллера — «Синяя бездна» и «2:22». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.
Гадкий Я — 3
Полнометражная компьютерная анимация от режиссеров двух первых частей «Гадкий Я» и «Миньоны». Грядет третье пришествие. Мультфильм повествует о новых приключениях уже подобревшего Грю, живущего вместе с Люси и тремя приёмными дочками. Как и прежде, их будут окружать забавные существа — миньоны, попадающие в различные комичные ситуации. Главный антагонист в этой части Бальтазар Брейк — суперзлодей, помешанный на тематике 80-ых годов.
Актеры: Стив Карелл, Кристен Уиг, Трей Паркер, Миранда Косгров. Режиссеры: Эрик Гуильон, Кайл Балда, Пьер Коффан
Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск», обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», ОКЦ, «Харбине», ДК Профсоюзов, АОДНТ.
Синяя бездна
Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Актеры: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман. Режиссер: Йоханнес Робертс.
Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и в одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».
2:22
Триллер от режиссера фильма «По соображениям совести». 2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…
Актеры: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди. Режиссер: Пол Карри.
Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и в ТРЦ «Острова».
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