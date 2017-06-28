Жительнице Благовещенска нужна помощь для пересадки костного мозга

Жительнице Благовещенска Александре Гу-ци-шан нужна помощь для лечения рака крови (лейкоза). В марте 2017 года медики поставили ей страшный диагноз. Амурчанка прошла два курса химиотерапии, сейчас ей требуется костного мозга в клинике Санкт-Петербурга. Оплата донора стоит 18 тысяч евро, доставка донорской массы – 120 тысяч рублей. Такой суммы у семьи Александры нет.

«Мне 39 лет, родилась я в городе Благовещенске. Всегда строила много планов, мечтало о большой счастливой семье, родить ребёнка ,построить дом со своим мужем и путешествовать по всему миру со своей семьёй и конечно помочь людям которые нуждаются в нашей помощи. Но детей нам с мужем не удалось родить, трижды делали искусственное оплодотворение. Планировали попробовать четвёртый раз, но в марте 2017 мечта рухнула», – рассказывает Александра.

После нескольких недель недомогания и слабости в ногах, кашля, учащенного сердцебиения и повышенной температуры ее госпитализировали в больницу. Сделали пункцию костного мозга и по результатам поставили диагноз – лейкоз.

В больнице по окончанию лечения протокол с диагнозом отправили в Санкт-Петербург. Оттуда ришел ответ – требуется пересадка костного мозга. В реестре российских доноров нет, только международный. Такой донор стоит 18 тысяч евро, еще 120 тысяч рублей нужно заплатить за доставку донорской массы из Германии в Петербург.

«Очень хочется жить и стать мамой. Друзья, пожалуйста, протяните мне руку помощи, подарите мне жизнь. Буду глубоко признательна, благодарна всем откликнувшимся на мою беду. Спасибо за любую помощь», – обращается Александра к людям.

Номер карты Сбербанка Александры Гу-ци-шан 4276 0300 1458 1306

Для рублевых переводов:

Счет получателя 40817810803000290331

Банк получателя отделение № 8636 Сбербанк России Благовщенск

ИНН получателя 7707083893

БИК банка получателя 040813608

Корреспондентский счет 30101810600000000608

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты 70863607771

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Василий Кленин