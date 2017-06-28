Жительнице Благовещенска нужна помощь для пересадки костного мозга
Жительнице Благовещенска Александре Гу-ци-шан нужна помощь для лечения рака крови (лейкоза). В марте 2017 года медики поставили ей страшный диагноз. Амурчанка прошла два курса химиотерапии, сейчас ей требуется костного мозга в клинике Санкт-Петербурга. Оплата донора стоит 18 тысяч евро, доставка донорской массы – 120 тысяч рублей. Такой суммы у семьи Александры нет.
«Мне 39 лет, родилась я в городе Благовещенске. Всегда строила много планов, мечтало о большой счастливой семье, родить ребёнка ,построить дом со своим мужем и путешествовать по всему миру со своей семьёй и конечно помочь людям которые нуждаются в нашей помощи. Но детей нам с мужем не удалось родить, трижды делали искусственное оплодотворение. Планировали попробовать четвёртый раз, но в марте 2017 мечта рухнула», – рассказывает Александра.
После нескольких недель недомогания и слабости в ногах, кашля, учащенного сердцебиения и повышенной температуры ее госпитализировали в больницу. Сделали пункцию костного мозга и по результатам поставили диагноз – лейкоз.
В больнице по окончанию лечения протокол с диагнозом отправили в Санкт-Петербург. Оттуда ришел ответ – требуется пересадка костного мозга. В реестре российских доноров нет, только международный. Такой донор стоит 18 тысяч евро, еще 120 тысяч рублей нужно заплатить за доставку донорской массы из Германии в Петербург.
«Очень хочется жить и стать мамой. Друзья, пожалуйста, протяните мне руку помощи, подарите мне жизнь. Буду глубоко признательна, благодарна всем откликнувшимся на мою беду. Спасибо за любую помощь», – обращается Александра к людям.
Номер карты Сбербанка Александры Гу-ци-шан 4276 0300 1458 1306
Для рублевых переводов:
Счет получателя 40817810803000290331
Банк получателя отделение № 8636 Сбербанк России Благовщенск
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 040813608
Корреспондентский счет 30101810600000000608
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты 70863607771
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