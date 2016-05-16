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Непогода угрожает амурским огородам

Непогода угрожает амурским огородам
Фото: youtube.com

Если непогода в Амурской области продолжится еще несколько дней, то садовые и огородные растения будут под угрозой. По словам специалистов, до этого в Приамурье стояла засушливая погода, поэтому пока дождь благотворно влияет на огород. Однако через несколько дней может наступить переувлажнение почвы.

«Если там достаточно высокое, сухое место, если склон и почва песчаная – обилие дождей проще перенесется. А, если почва глинистая и тяжелая – для растений это будет не очень хорошо. Но поскольку у нас стояла засушливая погода, то от нескольких дней вот такого несплошного ливня ничего страшного не случится», – рассказала заведующая лабораторией Ботанического сада Валентина Старченко.

С огородов в России кормится не меньше 70 миллионов человек. Примерно для 40 миллионов садовый участок – основной источник овощей и фруктов, сообщает служба информации «Дорожного радио».

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#погода #природа #сельское хозяйство

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