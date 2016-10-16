Благовещенца, который поджег восемь бараков, признали пироманом

Фото: SmolDaily

Благовещенца, который в 2016 году поджег восемь бараков и один автомобиль и по вине которого погибли два человека, признали пироманом. У ранее судимого поджигателя – психическое заболевание, при котором он не может преодолеть тягу к поджогам.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожары происходили с октября по декабрь 2016 года. В одну ночь – 16 октября – пироман подпалил сразу четыре барака по улицам Калинина и Заводской. 6 декабря в переулке Ромненский загорелся частный дом. От отравления угарным газом погибли 60-летний мужчина и 67-летняя женщина. После этого мужчину нашли и задержали, а в январе 2017 года 44-летний обвиняемый сознался в поджогах

Эксперты признали его невменяемым. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, скоро его передадут в суд. Скорее всего, злоумышленнику грозит принудительное лечение.

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#криминал #пожары #происшествия

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Василий Кленин