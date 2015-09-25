Норский заповедник ждет туристов, но пока сюда приезжают студенты-практиканты

В Норском заповеднике Селемджинского района планируют развивать туризм. Посетители смогут любоваться природой со смотровой площадки и узнать больше о растениях и животных на территории охраняемой природной зоны. В заповеднике планируют сделать домики для туристов, беседку, смотровую площадку и причал, на экологической тропе установят стенды с информацией о заповеднике.

Норский заповедник был основан в 1998 году. Это один из трех заповедников Амурской области, самый большой по площади – более 210 тысяч гектаров. Главная достопримечательность Норского заповедника - мигрирующая популяция сибирской косули, численность которой сокращается из-за браконьеров. Чтобы бороться с ними, в заповеднике планируют использовать современные средства охраны.

«Планируется обновление технических средств охраны, в частности спутниковая система, которая без помощи человека может определить нарушителя и передавать сигнал на телефон, после чего оперативная группа среагирует и выедет на место, чтобы задержать нарушителя», – рассказал директор заповедника Тимофей Мудрак.

Каждый год флору и фауну Норского заповедника изучают амурские студенты – будущие биологи, экологи и географы из Благовещенского педуниверситета. Добраться до Норского заповедника можно только по воде. Полтора часа сначала по Селемдже, потом по Норе – на моторной лодке. Здесь 15 студентам-первокурсникам предстоит находиться неделю. Они будут изучать видовое разнообразие рыб, насекомых, и животных, проживающих на этой территории.

«Это единственный заповедник Амурской области, где я не была. Я рада, что я сюда приехала, именно в Норский. Видели рыбу, земноводных. Сейчас надеемся увидеть ещё что-нибудь интересное. Теорию мы изучали год. Первый семестр – позвоночных, второй – беспозвоночных, а сюда приехали, чтобы закрепить изученный материал на практике», – рассказала студентка Наталья Сугакова.

Животных ловят, а затем измеряют, взвешивают, иногда препарируют. В первый же день пребывания в заповеднике студенты попали на практическое занятие.

«В этом году у нас два заезда. Первый две недели, второй – одна неделя. При этом, часть студентов из первого заезда осталась. Они работают по индивидуальным программам, изучают собранный материал, для написания рефератов, курсовых и дипломных работ», – пояснил доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черёмкин.

Продолжить практику в заповеднике решила Анастасия Федорчук. Материал для изучения она собирает в темное время суток, отлавливая ночных бабочек.

«Дальше мы их привезем в Благовещенск, будем прокалывать и создадим что-то наподобие гербария, только не из растений, а из бабочек», – сказала Анастасия.

Виталий Фомин в Норском заповеднике уже второй раз. У будущего учителя географии неподдельный интерес к растительному и животному миру этой местности. И даже неожиданная встреча не заставила бросить науку.

«Только отъезжаю чуть-чуть, и вижу голова, и медвежонок выходит. И он начинает нюхать следы. Медвежонок маленький, поэтому я с перепугу быстренько вверх поднялся», –вспоминает Виталий.

Медведей в Норском заповеднике можно увидеть часто. Их в последнее время, как и волков, стало больше, делятся работники заповедника. Еще здесь можно встретить изюбря, дикого козла, оленя и сибирскую косулю. Именно здесь селится ее мигрирующая популяция. И в этом – уникальность Норского заповедника. Чья флора и фауна долгие годы является предметом для изучения и природным богатством региона.

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Василий Кленин