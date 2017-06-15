Замначальника генерального штаба ВВО оценивает военно-патриотическое воспитание в Приамурье

В Амурскую область приехал генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Он возглавляет межведомственную комиссию по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, которая начала работу в Амурской области. Члены комиссии пробудут в Приамурье три дня, в течение которых оценят работу по воспитанию молодого поколения.

На встрече с генерал-полковником губернатор Александр Козлов подчеркнул, что в Приамурье вопросам защиты Отечества придается особое значение. Стабильно выполняются нормативные планы по призыву, увеличивается число молодых людей, признанных годными к прохождению военной службы. В Приамурье действуют Юнармия, кадетский корпус, казачий колледж, профильные военные классы. Всего более 25 тысяч детей охвачено различными формами и видами военно-патриотического воспитания.

Губернатор попросил Василия Тонкошкурова оказать содействие в передаче исторической военной техники муниципалитетам Амурской области для создания или пополнения музейных фондов.

Во время работы комиссии специалисты побывают на сборном пункте военного комиссариата области, познакомятся с работой регионального отделения ДОСААФ России, оценят военно-патриотическое направление в работе учреждений культуры области, посетят ДВОКУ, кадетский корпус, судостроительный завод, военный комиссариат Белогорска и многое другое. В результате комиссия оценит, на каком уровне находится в Приамурье подготовка граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание, сообщает пресс-служба областного правительства

«Считаю, лицей № 6 города Благовещенска удачно выбрал тему: воспитание не только патриотическое, но и нравственное. Молодежь занимается прикладными видами спорта с радостными лицами, ни одного грустного не видел. Хотелось бы, чтобы такие начинания развивались, привлекали как можно больше школ, как можно больше классов», – поделился первыми впечатлениями Василий Тонкошкуров.

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Василий Кленин