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Дом на Шимановского загорелся за месяц до расселения жильцов

Дом на Шимановского загорелся за месяц до расселения жильцов

Жители горевшего недавно дома № 37 по улице Шимановского в Благовещенске отказались переезжать в предложенное им жилье и теперь переживают за свое имущество, которое портится под дождем после недавнего пожара. Погорельцы остаются в сгоревшем доме и надеются на новые квартиры. Тем более что их обещали переселить уже в августе 2017 года.

Многострадальный дом в центре Благовещенска построен в 1940 году. Горел уже не раз, а от старости настолько провис балкон, что его в 2015 году пришлось демонтировать.

Однако до сих пор здесь живут и ждут переселения 10 семей. 11 лет назад дом признали аварийным, а недавний пожар лишь ухудшил ситуацию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар произошел ночью 26 июня. В среду на тротуаре по-прежнему валяются обломки, а люди мокнут в своих квартирах.

«Сижу, ничего плохого не делаю, смотрю программу Соловьева. И тут такой резкий в дверь удар, это уже с МЧС стучали. Сказали, быстренько вещи собирайте, выходите, потому что у вас горит дом!» – вспоминает жилец Михаил Воробец.

Сгорела крыша, пострадали подъезды. Такого сильного пожара еще не было, говорят жильцы. Специалисты рассматривают несколько версий произошедшего, например, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Также в доме обнаружили места механических скруток электропроводки. Но, по словам жильцов, скрутки делали сами электрики, так как менять всю проводку в аварийном доме бессмысленно.

«Те же электрики сказали, что на крыше подходят провода, которые со столба, они оголенные, и дом может сгореть!» – повторил их слова Михаил Воробец.

Сергей Черленцев с матерью живет в доме по договору соцнайма, среди соседей есть и собственники квартир. И тем, и другим предложили переехать во временное жилье – в Моховую Падь и поселок аэропорта.

«Прошло уже два дня, никто ничего не делает! Всем на всё наплевать, крыша течет, электричества нет. Жилье предлагают маневренное – очень далеко отсюда, туда очень трудно добираться», – описывает Сергей Черленцев.

«Не поспать, ничего – сырость вот эта! Кресла вот все мокрые, я более-менее закрыл. Жену с дочкой отправил к родственникам, сына – к бабушке, а сам пока в машине. Здесь потому, что находиться дома невозможно», – рассказывает еще один житель дома Игорь Майоров.

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья благовещенцев должны были расселить уже 1 августа, а 20 числа – снести дом. Но сроки сдвинулись из-за нехватки денег в федеральном бюджете. В благовещенском жилищном центре сказали, что предлагали погорельцам жилье не только за городом, но и на КПП и в переулке Серышевский. Однако почти все отказались переезжать в общежитие коридорного типа, к тому же люди переживают за оставленное имущество. Сейчас чиновники решают вопрос расселения с каждой семьей в отдельности.

«Одна семья переехала во вторичное жилье района КПП, приобрели квартиру на электронном аукционе. Двум семьям мы предложили в только построенном доме на улице Муравьева-Амурского – они думают. Две семьи начали подбор квартир, используя возможности вторичного рынка. И пять квартир мы заводим в строящиеся дома, их будут строить в районе улиц Новой – Октябрьской», – рассказал и.о. директора Благовещенского городского архивного и жилищного центра Марк Герасимов.

По программе, жильцов по соцнайму и собственников квартир должны расселять согласно площади их квартир. А в доме № 37 на Шимановского есть жилье и в 9, и в 14 квадратов. Тут помогут только специально построенные квартиры. Их должны сдать через год. Поэтому некоторым жильцам все-таки придется переехать в жилье маневренного фонда. Ремонтировать аварийный барак со сгоревшей крышей точно не будут.

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#ЖКХ #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Архивариус Герасимов....А чего не главврач?))))

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Нужно Путину написать, позвонить. Тогда и с губернатором и с мэрой за ручку поздоровались бы. И жилье сразу найдут. Действуйте. Пишите в прокуратуру, в суды. А то так и будете жить в машине.

  • СаняCh

    СаняCh
    52 минуты назад

    Предлагают же временное жилье, не хотят. И их понять можно, вещи там оставить никак нельзя. Но крыть крышей дом на месяц, чтобы снести потом... Не целевое по всем пунктам

  • Хмык

    Хмык
    37 минут назад

    СаняCh

    Предлагают же временное жилье, не хотят. И их понять можно, вещи там оставить никак нельзя. Но крыть крышей дом на месяц, чтобы снести потом... Не целевое по всем пунктам



    Понять можно, но никому не нужно. Кому нужно их барахло? Только им самим. Ну не тем же, кто за их переселение деньги получает.



    Тут не понимать надо, а действовать. Тем более, погода дождливая.





  • СаняCh

    СаняCh
    31 минута назад

    Действуй)

  • Хмык

    Хмык
    29 минут назад

    СаняCh

    Действуй)



    Лехко. За деньги, которые ты вычтешь с тех, кто этим должен заниматься.



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