Дом на Шимановского загорелся за месяц до расселения жильцов

Жители горевшего недавно дома № 37 по улице Шимановского в Благовещенске отказались переезжать в предложенное им жилье и теперь переживают за свое имущество, которое портится под дождем после недавнего пожара. Погорельцы остаются в сгоревшем доме и надеются на новые квартиры. Тем более что их обещали переселить уже в августе 2017 года.

Многострадальный дом в центре Благовещенска построен в 1940 году. Горел уже не раз, а от старости настолько провис балкон, что его в 2015 году пришлось демонтировать.

Однако до сих пор здесь живут и ждут переселения 10 семей. 11 лет назад дом признали аварийным, а недавний пожар лишь ухудшил ситуацию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожар произошел ночью 26 июня. В среду на тротуаре по-прежнему валяются обломки, а люди мокнут в своих квартирах.

«Сижу, ничего плохого не делаю, смотрю программу Соловьева. И тут такой резкий в дверь удар, это уже с МЧС стучали. Сказали, быстренько вещи собирайте, выходите, потому что у вас горит дом!» – вспоминает жилец Михаил Воробец.

Сгорела крыша, пострадали подъезды. Такого сильного пожара еще не было, говорят жильцы. Специалисты рассматривают несколько версий произошедшего, например, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Также в доме обнаружили места механических скруток электропроводки. Но, по словам жильцов, скрутки делали сами электрики, так как менять всю проводку в аварийном доме бессмысленно.

«Те же электрики сказали, что на крыше подходят провода, которые со столба, они оголенные, и дом может сгореть!» – повторил их слова Михаил Воробец.

Сергей Черленцев с матерью живет в доме по договору соцнайма, среди соседей есть и собственники квартир. И тем, и другим предложили переехать во временное жилье – в Моховую Падь и поселок аэропорта.

«Прошло уже два дня, никто ничего не делает! Всем на всё наплевать, крыша течет, электричества нет. Жилье предлагают маневренное – очень далеко отсюда, туда очень трудно добираться», – описывает Сергей Черленцев.

«Не поспать, ничего – сырость вот эта! Кресла вот все мокрые, я более-менее закрыл. Жену с дочкой отправил к родственникам, сына – к бабушке, а сам пока в машине. Здесь потому, что находиться дома невозможно», – рассказывает еще один житель дома Игорь Майоров.

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья благовещенцев должны были расселить уже 1 августа, а 20 числа – снести дом. Но сроки сдвинулись из-за нехватки денег в федеральном бюджете. В благовещенском жилищном центре сказали, что предлагали погорельцам жилье не только за городом, но и на КПП и в переулке Серышевский. Однако почти все отказались переезжать в общежитие коридорного типа, к тому же люди переживают за оставленное имущество. Сейчас чиновники решают вопрос расселения с каждой семьей в отдельности.

«Одна семья переехала во вторичное жилье района КПП, приобрели квартиру на электронном аукционе. Двум семьям мы предложили в только построенном доме на улице Муравьева-Амурского – они думают. Две семьи начали подбор квартир, используя возможности вторичного рынка. И пять квартир мы заводим в строящиеся дома, их будут строить в районе улиц Новой – Октябрьской», – рассказал и.о. директора Благовещенского городского архивного и жилищного центра Марк Герасимов.

По программе, жильцов по соцнайму и собственников квартир должны расселять согласно площади их квартир. А в доме № 37 на Шимановского есть жилье и в 9, и в 14 квадратов. Тут помогут только специально построенные квартиры. Их должны сдать через год. Поэтому некоторым жильцам все-таки придется переехать в жилье маневренного фонда. Ремонтировать аварийный барак со сгоревшей крышей точно не будут.

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Василий Кленин